Centrales atómicas, vías férreas, petróleo y gas, los temas centrales de la agenda ruso-argentina

La reunión entre los presidentes Alberto Fernández y Vladímir Putin no se pudo realizar en Israel durante el homenaje en el Día del Holocausto debido al acortamiento del viaje del líder ruso.

Sin embargo, laestá más cargada que nunca. El embajadorreseñó a Sputnik los temas que más le interesa desarrollar a Rusia con la administración de Alberto Fernández este año, cuando se cumple el 135 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países

"El programa del presidente Putin [en Israel] se redujo por la formación del nuevo Gobierno en Rusia y todos los encuentros se suspendieron por falta de tiempo, solo se reunió con los líderes de Israel y Palestina y no hubo tiempo para otras reuniones", señaló Feoktistov, aunque esto no significa que no hubo contacto, pues entiende que los dos presidentes se saludaron, si bien no hubo ninguna conversación sobre temas bilaterales o internacionales.

"Por supuesto se mantiene la invitación que realizamos durante la posesión de Fernández en diciembre para hacer una visita oficial a Rusia y esperamos que pueda ser este año para realizar conversaciones de alto nivel", señaló el embajador.

Feoktistov destacó la importancia de las relaciones económicas y comerciales en el vínculo bilateral. "En 2018 el comercio creció 40 % pero el año anterior no creció, esto no es bueno, debido a la situación en Argentina. Creemos que hay que pasar a otro nivel como corresponde a socios estratégicos en el marco del G20".

Puntos destacados de la agenda ruso-argentina

© Sputnik / Francisco Lucotti Dmitry Feoktistov, embajador de Rusia en Argentina

Entre los proyectos más importantes a discutir, Feoktistov destacó los siguientes:

Vía férrea Vaca Muerta-Bahía Blanca

Uno de los proyectos que interesa a Rusia es participar en la reconstrucción o construcción de parte de los 800 km de la vía férrea entre la formación petrolera y gasífera de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y el puerto de Bahía Blanca en la,provincia de Buenos Aires.

"La compañía rusa de ferrocarriles RZD tiene interés en vincularse a este proyecto, pero la administración anterior no tomó ninguna decisión sobre esto. Queremos recibir una confirmación de parte argentina de que tiene interés y en segundo lugar conocer las condiciones", señaló Feoktistov.

Energía nuclear

Cuando el presidente Putin visitó Argentina se firmaron dos documentos de colaboración estratégica en la esfera atómica, destacó Feoktistov. "La corporación Rosatom propuso distintas variantes de cooperación, como la construcción de una central de alta potencia, otra de medianas características, o una estación nuclear flotante, es decir, una estación instalada en un barco", pero todavía no hay respuestas, destacó el embajador.

Las condiciones que Rusia ofrece son óptimas. "Estamos dispuestos a trabajar bajo la fórmula de 'construir y operar', es decir, financiar la construcción y la operación de estas centrales. La parte argentina sólo tiene que acordar comprar la energía por determinado precio, es decir que en una etapa inicial no tiene que poner nada", agregó.

"Esto son miles de millones de dólares, entendemos que Argentina no tiene ese dinero, por eso proponemos una fórmula flexible según la cual nosotros construimos, operamos y financiamos, pero por ahora no hay respuestas sobre estos temas".

Vagones y locomotoras

La compañía TMH Argentina (representante de la corporación rusa TMH) participa en una licitación para proveer vagones y locomotoras, un contrato de cerca de 850 millones de dólares. El resultado de la licitación ha debido conocerse durante el año pasado, pero todavía no se ha informado, comentó el embajador.

Gas y petróleo

Corporaciones rusas como Gazprom, Zarubezhneft y otras, están interesadas en cooperar con la parte argentina e YPF para desarrollar nuevos yacimientos o para mejorar la productividad de los pozos existentes.

Helicópteros

En 2011 Argentina compró dos helicópteros Mi-171 E que se usan en la Antártida y ha manifestado interés en adquirir otros, agregó el embajador.

Antártida

En la próximas semanas visitarán Argentina distintos barcos rusos como parte de la conmemoración de los 200 años del descubrimiento de la Antártida por navegantes rusos y los 75 años de la victoria en la Gran Guerra Patria.

En los primeros días de febrero llegará a Buenos Aires el barco Yantar, que participó de la búsqueda del submarino ARA San Juan y que siguió buscando durante tres meses y medio más después de que todos abandonaron la búsqueda.

© Sputnik / Patricia Lee Wynne El buque oceanográfico ruso Yantar en Buenos Aires

A mediados de febrero llegará a Ushuaia el velero científico Krushenstern, que se construyó en 1926 y que realizó varias vueltas al mundo. Allí se reunirá con otros dos barcos, el Palada y el Sedov.

El 13 de febrero habrá distintos eventos en Ushuaia: una exposición de fotos de la Sociedad Geográfica de Rusia, la colocación de placas conmemorativas al aniversario del descubrimiento de la Antartida, se presentará un film documental sobre la Gran Guerra Patria del archivo del Ministerio de Cultura de Rusia, entre otras actividades, en las cuales el embajador Feoktistov estará presente.

Sobre el avance en todas estas propuestas, Feoktistov comentó que por ahora el nuevo Gobierno argentino debe resolver el tema de las negociaciones con el FMI y de la deuda, pero espera que luego se puedan encarar estos proyectos. "Rusia reafirma su disposición para trabajar conjuntamente en ellos", destacó el embajador, y señaló que así lo habló con el canciller Felipe Solá durante su encuentro el 21 de enero de este año.