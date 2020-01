Las 20 citas de Putin sobre su fortuna, el sexo y Ramzán Kadírov

Sputnik te revela las 20 citas de Putin que marcaron sus 20 años de poder.

"Aniquilar en la letrina"

Una de las expresiones más famosas del presidente data de septiembre de 1999, cuando aún era primer ministro. Entonces toda Rusia se encontraba sumida en un sinfín de ataques terroristas de carácter yihadista que había asentado sus raíces en Chechenia.

"Perseguiremos a los terroristas por todas partes. ¿En el aeropuerto? Pues en el aeropuerto. Discúlpenme, pero si los encontramos en el baño los aniquilaremos en la letrina. Y ya está. El asunto está cerrado definitivamente", dijo Putin.

"Se hundió"

El submarino nuclear de misiles K-141 Kursk se hundió el 12 de agosto del 2000 en el mar de Barents. Era uno de los submarinos más avanzados de la Armada Rusa en aquel momento. El naufragio de la nave, con 118 personas a bordo, fue el mayor desastre en la historia de la flota de submarinos rusa.

Más tarde, cuando el presentador de la CNNpreguntó qué había pasado con el submarino, Putin hizo una larga pausa y respondió brevemente: "Se hundió". Cuando el presentador insistió en una respuesta, el mandatario aseguró que por el momento no se sabe mucho sobre las causas de la tragedia.

"Hay que mirar aquí"

En una sesión del presídium del Consejo de Estado y del Consejo de Seguridad de Rusia en noviembre del 2003, el ministro de Salud, Yuri Shevchenko, estaba hablando con algunos otros ministros mientras el presidente hablaba sobre los problemas por resolver. Entonces Putin se dirigió directo al ministro y le dijo:

"¡Tiene que mirar aquí! ¡Y escuchar lo que estoy diciendo! Y si no le interesa, entonces por favor...", dijo Putin apuntando a la salida de la sala.

"Obedecer siempre la ley, no solo cuando nos agarran"

Yukos fue una de las mayores corporaciones de Rusia para la producción de petróleo y petroquímicos. En el 2003, su fundador, Mijaíl Jodorkovski, fue arrestado por presunta malversación de fondos y evasión fiscal, mientras que el jefe de seguridad de Yukos fue enviado a la cárcel acusado de asesinar a un alcalde municipal.

En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, Putin comentó el caso Yukos de esta forma: "Hay que obedecer siempre la ley, no solo cuando nos agarran por cierto lugar".

"Un hombre de verdad siempre debe intentarlo"

En diciembre del 2004, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre las relaciones entre los medios y el Gobierno en temas de libertad de expresión, Putin alegó:

"En una famosa película italiana, se dice esta frase: "Un hombre de verdad siempre debe intentarlo, y una mujer de verdad debe resistir".

Sugirió que los medios de comunicación deberían actuar de acuerdo con esa frase.

"Las orejas de un burro muerto"

En mayo de 2005, hablando sobre las reivindicaciones territoriales de Letonia a Rusia, el presidente ruso afirmó:

"No negociaremos [con los Estados Bálticos] sobre la base de ninguna reivindicación territorial. No es el Distrito Pitálovski lo que obtendrán, sino de las orejas de un burro muerto".

"Sería un abuelito"

En el 2006, el mundo observaba el desarrollo del programa nuclear iraní y a Putin le habían preguntado sobre la posibilidad de sancionar a Teherán, a lo que el mandatario respondió:

"Si la abuela tuviera ciertas características sexuales, sería un abuelito. La política no tolera el modo condicional".

Más tarde, usó la misma frase para comentar el posible aumento del tipo de cambio del dólar respecto al rublo.

"Comerse los mocos"

En marzo de 2006, durante una reunión de Gobierno, Putin hizo una serie de declaraciones tajantes sobre la situación de la economía del país. El político llamó a los miembros del Gabinete de Ministros a actuar más activamente.

"¿Vamos a comernos los mocos aquí durante años? ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando de esto, desde 1999? No pasa casi nada, solo se habla", dijo Putin.

"Me acuerdo exactamente cuándo lo hice la última vez"

"Me preguntaron cuándo había empezado a tener. No me acuerdo. Pero me acuerdo exactamente cuándo lo hice la última vez. Lo puedo determinar con la precisión de un minuto", dijo Putin en julio del 2006.

"Esclavo en las galeras"

Durante su gran conferencia de prensa anual, celebrada en el Kremlin en febrero del 2008, Putin se llamó a sí mismo "esclavo en las galeras", describiendo su ardua labor como presidente de Rusia al término de su segundo mandato.

"No me avergüenzo frente a los ciudadanos que me votaron dos veces eligiéndome presidente de la Federación de Rusia. Durante todos estos ocho años, he trabajado como un esclavo en las galeras de la mañana a la noche, y lo he hecho con total compromiso".

"Devuélveme el bolígrafo"

En junio de 2009, el entonces primer ministro Vladímir Putin estaba en una reunión en una refinería de alúmina de Pikaliovo, a la que acudió para resolver el problema del cierre de la planta. Entonces Putin se enfureció con el propietario de la planta, el magnate Oleg Deripaska, por el despido de sus trabajadores. Le dio un bolígrafo para que firmara el acuerdo sobre la reanudación de los suministros.

Deripaska se acercó a la mesa, leyó cuidadosamente todas las páginas del contrato y puso su firma debajo. Al irse, se llevó el bolígrafo del presidente, a lo que Putin le contestó: "Gracias. Por favor, devuélveme el bolígrafo".

Desde entonces la frase se convirtió en un símbolo del poder de Putin sobre los magnates deshonestos.

"Pensé que solo podía subir a los montes con un rifle"

En el 2011 en una entrevista con la televisión chechena con motivo del 60 aniversario del nacimiento de Ajmat Kadírov —el primer presidente de Chechenia—, a Putin se le preguntó sobre el actual jefe de la república, Ramzán Kadírov, el hijo de Ajmat.

El primer ministro lo calificó de buen administrador económico: "Pensé que solo podía subir a los montes con un rifle, pero no. No es así".

"Grapas espirituales"

Esta expresión llegó a ser legendaria. En un mensaje ante la Asamblea Federal en el 2012, Putin lamentó que "hoy en día, la sociedad rusa tiene un evidente déficit de grapas espirituales: misericordia, simpatía, compasión por los demás, apoyo y asistencia mutua. Un déficit de lo que siempre, en todo momento histórico, nos ha hecho más fuertes, de lo que siempre hemos estado orgullosos".

Desde entonces, las "grapas espirituales" se convirtieron en un incentivo muy popular en la sociedad rusa.

"Prueben la Viagra"

La selección rusa en los 27 Juegos Mundiales Universitarios en el 2013 fue criticada por presuntamente poner a deportistas profesionales contra estudiantes. "Prueben la Viagra, tal vez su vida mejore", fue el consejo de Putin. A su juicio, mejor ocuparse de su vida personal que de los asuntos ajenos.

"Liudmila Alexándrovna ha cumplido su guardia"

En el 2013, tras un ballet en el palacio Kremliovski se supo que Putin se divorciaba de su mujer, con la que estuvo casado durante 30 años, Liudmila Pútina. El tenso horario del presidente y su constante presencia frente al público destruyó el matrimonio. Lograron una separación amistosa. "Liudmila Alexándrovna ha cumplido su guardia", dijo entonces el jefe de Estado.

"Cuando le pedimos al Señor que nos bendiga, no debemos olvidar que nos creó iguales"

Con estas palabras, el presidente ruso terminó en el 2013 una columna en el periódicosobre la posición rusa en la guerra siria, que, según algunos expertos, impidió la Tercera Guerra Mundial.

"Crimea siempre ha sido y sigue siendo una parte integral de Rusia"

Tras la reunificación de Rusia con Crimea en el 2014, Putin afirmó: "En el corazón, en la mente de la gente, Crimea siempre ha sido y sigue siendo una parte integral de Rusia. Esta convicción, basada en la verdad y la justicia, ha sido inquebrantable, transmitida de generación en generación, tanto en el tiempo como las circunstancias han sido impotentes para cambiarla".

"Escúchennos ahora"

En conclusión, dijo: "Nadie nos escuchaba. Escúchennos ahora".

Durante su mensaje a la Asamblea Federal en el 2018, Putin habló sobre el misil balístico intercontinental pesado, el sistema hipersónico de aviación, el complejo estratégico, un misil con motor nuclear, un vehículo submarino no tripulado y una instalación láser terrestre.

"Peskov, mi secretario de prensa, a veces dice unas tonterías tan grandes…"

En una entrevista al canal estadounidense NBC en el 2018, Putin reveló que no puede hacerse responsable de lo que dicen o dejan de decir los empleados de su Administración, ya que es un problema de difícil solución.

"Tenemos 2.000 empleados de la Administración. ¿De verdad creen que controlo a todo el mundo? Ahí está Peskov, mi secretario de prensa, a veces dice tonterías tan grandes…, lo veo por la televisión y pienso: ¿qué está diciendo? ¿Quién se lo encargó?".

Esta entrevista generó una oleada de memes y bromas sobre el rol de Peskov en la oficina del presidente.