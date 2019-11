Putin llama a "atajar duramente" los riesgos de propagación del extremismo en Rusia

El mandatario lo comentó en una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas supeditado a la Presidencia de Rusia y señaló que se necesitan "eficaces medidas para la adaptación social de los inmigrantes".

"Acogemos hospitalariamente a los que desean vivir, trabajar y estudiar en Rusia, pero al mismo tiempo se debe atajar duramente los riesgos de propagación del extremismo y todo tipo de radicalismo", dijo Putin.

El Consejo para las Relaciones Interétnicas se reunió este 29 de noviembre en Nalchik, capital de la República de Kabardino-Balkaria, y su tema clave fue la realización de los objetivos de la Estrategia de la Política Nacional Estatal, según informó el Kremlin.

Éxito en el norte de Siria

El éxito en el norte de Siria se hizo posible también gracias al apoyo de los kurdos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Todo lo que se ha logrado en la frontera de Siria y Turquía se hace también con el apoyo de los kurdos y en sus intereses", dijo Putin.

Aseguró que los habitantes de las localidades kurdas son muy amables con la Policía militar rusa "porque la gente ve y comprende que el Ejército ruso llegó para protegerlo".

Subrayó que Rusia siempre ha tenido buenas relaciones con los kurdos.

Putin también comentó la información sobre que en algunos canales rusos unos expertos insultaron a los kurdos y tergiversaron la historia.

"No sé quién ha dicho esa tontería pero creo que a la gente no le falta el sentido común para entender que eso no tiene nada que ver con la posición oficialista de Rusia", dijo el líder ruso.