La OPAQ aprueba presupuesto para 2020 pese a las objeciones de Rusia y China

El tema del presupuesto se debatió el 27 de noviembre en la 24 edición de la Conferencia de los países miembros de la OPAQ en La Haya, pero la decisión fue pospuesta por 24 horas por falta de consenso.

La aprobación del documento, mientras que 19 representaciones votaron en contra, 17 se abstuvieron y 11 no participaron en la votación.

Se señala que la aprobación del presupuesto requirió el apoyo de las dos terceras partes de las delegaciones presentes y votantes.

Según explicó el representante permanente de Rusia ante la OPAQ, Alexandr Shulguín, Moscú en particular, no está satisfecha de que el presupuesto incluya los gastos para las actividades no convencionales de la organización, que entre otras implica la identificación de los responsables del uso de armas químicas.

Según Rusia, la decisión de otorgar a la OPAQ funciones acusatorias, adoptada en 2018, es ilegítima y constituye una intromisión directa en las prerrogativas exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, Rusia se opone a enviar fondos no gastados en el año anterior para las actividades de la organización, ya que el dinero no gastado, de acuerdo con las reglas financieras de la OPAQ, debe devolverse a los estados miembros, indicó el diplomático ruso.

Además de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Venezuela, Zimbabue, Irán, Kazajistán, Kirguistán, China, Cuba, Laos, Mongolia, Birmania, Nicaragua, Palestina, Siria, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán se opusieron a la aprobación del documento, sin embargo, sus votos no fueron suficientes para hacer ajustes.