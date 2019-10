Regresa a Moscú la ciudadana rusa Bútina liberada de prisión en EEUU

La exprisionera, graduada en relaciones internacionales en una universidad estadounidense, cumplió una condena de 18 meses en una prisión solitaria en Estados Unidos.

Bútina señaló en una entrevista con Sputnik que estudiaría tomar medidas legales para proteger su reputación y defender los derechos de los prisioneros.

"Uno de los proyectos que me gustaría dirigir a toda la comunidad internacional es instar a que EEUU adopte la convención de la ONU contra el confinamiento solitario. Rusia ha firmado esta convención, pero Estados Unidos no. Es una burla. Es una tortura. No lo [reclusión solitaria] desearía a nadie porque he vivido esta experiencia", dijo Butina camino a Moscú.

Butina reconoció que durante su estancia en EEUU "vivía con la ilusión" de que EEUU sea un Estado de Derecho.

María Bútina, detenida en EEUU desde julio del año pasado, se declaró culpable de conspirar para actuar como agente extranjera no registrada, y fue condenada a 18 meses de prisión.

Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la acusación contra la mujer era injustificada, ya que la misma no cumplía ninguna misión de Moscú.