¿Le dio Gorbachov consejos a Putin?

El exlíder soviético, Mijaíl Gorbachov, contó en una entrevista que no hace mucho le escribió una carta con consejos al actual presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Gorbachov puso de relieve que no desea actuar como consejero y solo ocasionalmente se permite enviar un mensaje corto con sus opiniones al presidente del país. Según el expresidente de la Unión Soviética, no hace mucho le escribió no solo a Putin, sino también al mandatario francés, Emmanuel Macron.

"Una gran responsabilidad recae en los líderes mundiales actualmente. Seré sincero, son tiempos alarmantes. Y esta es una gran carga, incluso humana, psicológica. Lo sé por experiencia propia", afirmó Gorbachov al medio ruso Izvestia.

Gorbachov, quien fue el único presidente de la URSS (1990 a 1991), subrayó que no se esconde de los medios, ni tampoco deja de dar su opinión sobre lo que ocurre en el mundo.

"Reacciono a lo que está sucediendo, doy mi opinión en entrevistas, en artículos que se publican aquí y en el extranjero. A veces, noto que mis pensamientos resuenan en las palabras y acciones de los líderes", comentó el exmandatario.

Gorbachov agregó que, en breve, publicará un nuevo libro en el cual habla brevemente sobre sus "preocupaciones y esperanzas". El exlíder espera que su obra —ya traducida a otros idiomas— termine "en la mesa de los líderes de hoy y les dé ideas para reflexionar".