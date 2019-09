¡Cuidado! Una Zajárova que nunca habías visto (fotos)

La diplomática explicó que tenía una entrevista en vivo programada con el canal de televisión ruso NTV y que avisó sobre su malestar repentino. Sin embargo, los periodistas aseguraron que esto no importaba y acudieron directamente a la casa de Zajárova.

"Me quedé en casa hoy. Tos, secreción nasal, fiebre. Me llaman de NTV: '¡María, prometiste salir en vivo!'. Estoy tratando de explicar que me enfermé, que no fui a trabajar, que tengo mocos por todas partes, que me da miedo mostrarlo a la audiencia. La respuesta: 'Esto no es un problema. Iremos a tu casa, te maquillaremos. Quedarás como nueva", se ríe Zajárova.

Como resultado, publicó dos fotos en Instagram, antes y después de la sesión, sin dudar en mostrarse enferma ante los seguidores. En la primera foto está despeinada y sin maquillaje.

Al comentar las fotos, los internautas le desearon a la portavoz una pronta recuperación. Algunos dijeron que sin maquillaje está mucho mejor porque se ve más natural y vital.