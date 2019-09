La Cancillería tilda de inadmisibles los intentos de influir sobre los comicios en Rusia

"Los intentos de ejercer influencia sobre la campaña electoral continuaron durante la jornada de reflexión y hasta en el día de la votación. Calificamos como absolutamente inadmisible tal infracción de las normas jurídicas básicas por parte de nuestros opositores", dijo.

Medios occidentales financiados con presupuestos públicos de EEUU, Alemania, el Reino Unido y Canadá usaron métodos sucios de influencia sobre los ciudadanos rusos, tergiversaron los sucesos internos de Rusia y manipularon la información, constató.

Según el diplomático, se pretendió presentar la situación interna de Rusia como una crisis política y de desconfianza hacia el sistema electoral y las autoridades por parte de la población.

Los medios estadounidenses Voz de América y Radio Free Europe, los canales de televisión alemanes ARD y ZDF, el holding mediático Deutsche Welle y varios medios canadienses y británicos, procuraron avivar protestas en la sociedad rusa, afirmó.

También refirió que las ONG de defensa de derechos humanos, como Freedom house y Human Rights Watch, dirigían acusaciones a las autoridades rusas, imputándoles persecución penal politizada a los "disidentes", uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad judicial.

Según periodistas británicos, en el este de Rusia hasta se practicó soborno directo del electorado; medios estadounidenses calificaron la campaña electoral reciente como una de las más sucias de los últimos años, y como era de esperar, Deutsche Welle puso en tela de juicio los resultados de las elecciones, señaló.

La radio Libertad, con sede en Washington, durante la jornada de reflexión y directamente el día de la votación violó la prohibición de publicar los resultados de antemano, ofreció información no verificada sobre los ránkings de los candidatos, la asistencia a las urnas y las infracciones durante la votación, concretó.

"Insistimos en que los Estados occidentales apliquen a Rusia los mismos principios de no injerencia que practican entre sí, la política de doble rasero es absolutamente inadmisible", subrayó.

Desde mediados de julio, Moscú fue escenario de protestas no autorizadas convocadas por candidatos que no fueron admitidos en las elecciones municipales celebradas el 8 de septiembre, por no reunir la cantidad necesaria de firmas y otras irregularidades.

En total, unas 1.700 personas fueron detenidas durante las manifestaciones.

El Comité de Investigación de Rusia abrió causas penales contra varios manifestantes que provocaron disturbios y atacaron a policías.