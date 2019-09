Moscú: actos conmemorativos polacos son vivo ejemplo de la revisión de la historia

Dijo que son unas actividades que chocan por ser "un vivo ejemplo de revisar la historia".

Polonia organiza semejantes actos desde hace más de un año, "pero en esta ocasión ha ido demasiado lejos, hacia un auténtico obscurantismo", señaló.

Las actividades por el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial se celebraron en Polonia el 1 de septiembre, Varsovia invitó a sus actuales aliados de la OTAN y la UE, incluida Alemania, pero no envió invitación a Rusia, pretextando que es la sucesora de la URSS que en 1939 "infringió el derecho internacional".

Zajárova instó a la parte polaca a que deje de tergiversar los hechos y se guíe por el derecho internacional, que refrendó los resultados de la II Guerra Mundial.

Precisamente la Unión Soviética y sus aliados lograron impedir que "el mundo se deslizara hacia una catástrofe global en postguerra y detuvieron la expansión que pretendían ampliar al máximo los líderes del mundo liberal", señaló.

​Fue la URSS que impulsó la descolonización en Asia, África y América Latina, apoyó la seguridad regional en Europa y ayudó a recrear la infraestructura de los países destruidos por la guerra, recordó.

"Algunos no quieren recodar estos hechos que tachan el mito sobre el bien que trajo el sistema liberal a la humanidad, pero es necesario hacerles recordarlo, antes nosotros no insistíamos en eso por tener demasiados escrúpulos, pero tras la reciente bacanal organizada en Varsovia no tenemos otra opción", subrayó.