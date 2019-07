¿Cómo es ser corresponsal de guerra? El premio internacional Khaled Alkhateb lo muestra

— Fausto Biloslavo (Italia), Batalla por Trípoli (The Battle Of Tripoli).

— Amitabh Revi (India), Palmira devastada por Daesh, un intento de renacer como el ave Fénix (Palmyra Ravaged By Daesh, A Bid To Rise Like The Phoenix).

La película cuenta la historia de la ciudad siria de Palmira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que fue destruida por los terroristas del ISIS, prohibido en Rusia y otros países. Los expertos reconstruyen los monumentos históricos con la esperanza de devolver a la ciudad su condición de destino turístico.

— Antón Stepanenko (Rusia), Raqqa. La vida después de la guerra (Raqqa. Life After War).

La ciudad siria de Raqqa, que los militantes del EI proclamaron su capital, fue casi completamente destruida en las batallas contra los terroristas y los bombardeos aéreos de la coalición internacional liderada por EEUU. La película cuenta cómo los lugareños luchan por la vida en esta localidad fantasma.