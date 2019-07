Putin presenta ante la Duma la Convención sobre el Mar Caspio para su ratificación

La Convención fue firmada en la ciudad de Aktau, en Kazajistán, el 12 de agosto de 2018.

"El documento establece el régimen de navegación, el reglamento del uso colectivo de las aguas del Caspio, los mecanismos de delimitación del fondo marino y del subsuelo del Caspio, las condiciones de tendido de cables y tuberías, y recoge otros aspectos relativos a la cooperación entre los países ribereños", indica la nota aclaratoria que acompaña el proyecto de ley.

Se subraya que uno de los principios básicos de la actividad de los países ribereños del Caspio será, en particular, la no presencia en la zona de las fuerzas armadas que no pertenecen a ninguno de los Estados del mar Caspio.

Los países litorales de la zona son cinco: Kazajistán, Rusia, Irán, Azerbaiyán y Turkmenistán.