El vicecanciller ruso asegura que Moscú respetará las normas procesales en el caso Whelan

"Si nos preguntan sobre Whelan, nuestra respuesta es consabida: hay ciertos aspectos procesales que no podemos anular. Actuaremos acorde a nuestras normas y requisitos internos, les guste o no los estadounidenses, e independientemente de que haya o no intentos de presionar sobre nosotros", declaró Riabkov a los periodistas.

Whelan, de 49 años, había entrado en Rusia con pasaporte estadounidense, pero también tiene los del Reino Unido , Canadá e Irlanda.

De acuerdo con el periódico The Washington Post, visitó Rusia en varias ocasiones desde 2007.

El fabricante estadounidense de piezas de recambio para automóviles BorgWarner confirmó que Whelan es su responsable de seguridad.

Las leyes vigentes en Rusia prevén una pena de entre 10 y 20 años de cárcel por el delito de espionaje.

Whelan niega los cargos e insiste en que llegó a Rusia para asistir a la boda de un amigo.