Varios hospitalizados en estado de gravedad tras la catástrofe del An-24 en Rusia

"Ocho pasajeros fueron hospitalizadas en estado de mediana gravedad, entre ellos dos niños, 33 personas recibieron asistencia ambulatoria", informó el servicio de prensa del Ministerio de Sanidad de Rusia.

Además en el Ministerio de Sanidad dijeron a Sputnik que uno de los heridos por el aterrizaje forzoso del avión se encontraba en la tierra.