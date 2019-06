Rusia no está negociando levantamiento de sanciones con la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no está llevando a cabo negociaciones con la UE sobre la anulación de las sanciones, aseveró el subjefe primero del aparato del Ejecutivo ruso, Serguéi Prijodko.

"No se están realizando 'negociaciones' algunas sobre el levantamiento de las restricciones unilaterales ilegítimas introducidas contra nuestro país", dijo Prijodko al enfatizar que "no fue Rusia quien inició esta confrontación sancionista" y que por lo tanto "no le corresponde dar algún paso de reconciliación".

El alto funcionario defendió el derecho de Moscú de responder con "medidas de respuesta simétricas, también de carácter comercial y económico" a los intentos de imponerle "la voluntad ajena".

Prijodko afirmó, al mismo tiempo, que Rusia está interesada en recuperar el comercio con la Unión Europea y constató que desde el año 2014, cuando el bloque impuso las restricciones económicas a Moscú, el comercio bilateral se redujo casi a la mitad, aunque experimentó un cierto aumento a partir del 2017.

"¿A quién le favorece semejante situación? A nadie, todos pierden", advirtió el funcionario del Gobierno ruso al observar que "contra nosotros se continúan imponiendo las restricciones unilaterales ilegítimas, a las que nos vemos obligados a responder, y lo continuaremos haciendo, de forma simétrica y proporcionada".

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó esta semana que Rusia perdió 50.000 millones de dólares desde 2014 a causa de las sanciones, mientras las pérdidas de la UE son de 240.000 millones de dólares.

Las relaciones entre Rusia y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96 por ciento de los votantes avaló esta opción.

Desde entonces, EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo agroalimentario a las restricciones.

Rusia subrayó en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y ha enfatizado que la reincorporación de Crimea se llevó a cabo en pleno respeto de la legislación internacional y de la Carta de la ONU.

El problema ucraniano

Prijodko observó, además, que una normalización de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se ha convertido en un "rehén" de la voluntad del Gobierno de Ucrania, pues las sanciones sectoriales europeas de la UE fueron impuestas precisamente bajo el pretexto de la situación en Donbás, una conexión que, según Prijodko, resulta ya "artificial".

"Primero, no somos parte del conflicto interno ucraniano, segundo, la perspectiva de normalizar las relaciones con la UE de esta manera se convierte automáticamente en un rehén de la buena, o diría incluso, la no buena voluntad de las autoridades ucranianas que han manifestado en más de una ocasión su renuencia a cumplir los Acuerdos de Minsk", constató el funcionario ruso al referirse a los documentos que enumeran los mecanismos para solventar la crisis en el Este ucraniano.

Según Prijodko, las sanciones no benefician a Rusia, ni a la UE, algo que ponen en evidencia numerosos estudios que cifran en cientos de miles de millones de euros las pérdidas acarreadas por las mismas.

El subjefe primero del aparato del Ejecutivo ruso destacó, asimismo, que la necesidad de anular cuanto antes las sanciones antirrusas fue mencionada por varios participantes del reciente Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF).

"Parece que cada vez más políticos y empresarios se están dando cuenta de que la confrontación de sanciones es ineficaz y contraproducente", señaló.

En opinión de Prijodko, "debe acumularse, por lo visto, una 'masa crítica' de semejantes opiniones para que la Unión Europea opte finalmente por una política más positiva con respecto a Rusia".

"Ahora solo queda esperar que el sentido común y el pragmatismo triunfen, tarde o temprano", expresó el funcionario ruso.

Rusia está dispuesta para recibir una visita del primer ministro francés, Édouard Philippe, afirmó Prijodko.

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, se reunirá este lunes con Philippe en la ciudad francesa de El Havre.

Según lo previsto, los dos dirigentes examinarán, entre otros temas, el comercio, la cooperación económica y de inversión, así como la situación en Ucrania y Siria.

"Esperamos que la reunión en El Havre sea solo el comienzo", dijo Prijodko al tiempo de observar "que nuestros primeros ministros tienen mucho que discutir".

El alto funcionario ruso constató que "se han acumulado bastantes asuntos que nos obligan a buscar soluciones conjuntas".

"Sin duda alguna, estamos dispuestos a recibir una visita de respuesta del primer ministro francés", aseveró.