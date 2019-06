Las cinco preguntas más graciosas de los rusos para Putin (vídeo)

A continuación le ofrecemos una selección de las preguntas más graciosas a las que contestó el presidente ruso.

¿No está harto de ser presidente?

"No, de lo contrario no me hubiera postulado para este mandato", respondió Putin con una sonrisa.

Diga la verdad, por favor: ¿es usted un extraterrestre?

"No, tengo las pruebas y los testimonios, que son mi familia, mi círculo más cercano, mis hijas", aseguró.

¿Cuándo los robots sustituirán a los funcionarios poco eficientes?

"La cosa es que incluso si vamos a sustituir a alguien con un robot, tendremos que recurrir a los presentes [la empresa de seguridad informática] Kaspersky y [compañía de internet] Yandex, de todas formas, alguien va a programar esos robots", apuntó Putin.

A nosotros nos insultan y usted llama socios a todos. ¿Por qué es tan educado?

"No me considero 'tan educado'", respondió el presidente.

Putin recordó que es originario de San Petersburgo, que se considera 'la capital cultural' de Rusia, "y el ambiente de esta ciudad inclina a cierta armonía".

El líder ruso subrayó que la educación política forma parte de la educación personal de cada uno, "y si a alguien le falta esa educación entonces el problema es suyo".

Putin también destacó que representa a Rusia, que es un país con un "alto nivel de la cultura".

"Al fin, cuando las relaciones entre dos países se ponen críticas y complicadas y se van destruyendo, lo último que puede servir para recuperar esas relaciones es la relación personal entre mandatarios", apuntó.

Todos sabemos y vemos que trabaja mucho. ¿Cómo lucha contra la pereza?

"No hay otra manera de luchar contra la pereza excepto empezar a trabajar", afirmó.

A la vez, Putin señaló que "la pereza es un estado normal de una persona cuyo organismo necesita descansar".

"Es necesario descansar y saber descansar", dijo.

