Al constatar que "Occidente aviva la campaña de la militarización del Ártico por Rusia", el diplomático propuso ver en el mapa el largo de las fronteras rusas.

"Rusia no puede dejar miles de kilómetros de su frontera sin cobertura militar, la gente sensata lo comprende, como comprenderá también el carácter adecuado de nuestros esfuerzos", dijo al intervenir en la mesa redonda 'Formación del espacio de seguridad exterior de Rusia: aspectos jurídicos y políticos'.

A su juicio, hay círculos que por razones políticas quieren atizar la confrontación en la región ártica.

Señaló que Estados Unidos no repara en recurrir a mentiras al afirmar que no descarta que Rusia, tras aumentar su poderío militar, "despreciará la Convención [de la ONU del Derecho del Mar de 1982]", la que el propio EEUU no ha ratificado.

"Se trata de un nuevo intento de plantear ante la OTAN un problema artificial, no existente, con el fin de exigir inversiones adicionales en la defensa", recalcó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró hace un tiempo que Moscú está abierto para organizar "la más amplia cooperación" en el Ártico y que enfoca esta región como "un espacio de paz, estabilidad y cooperación constructiva".

Diálogo OTAN-Rusia

Además, el viceministro de Exteriores ruso agregó que la OTAN no hizo nada para reanudar los contactos militares en el marco del Consejo OTAN-Rusia.

"La OTAN no movió un dedo para restablecer el trabajo normal en el marco del Consejo OTAN-Rusia y restablecer los contactos militares normales", dijo.

Rusia ha declarado en repetidas ocasiones, recalcó el diplomático, que está dispuesta a reanudar los contactos.

"Los políticos deben debatir la distancia segura entre aviones y buques, cómo deben maniobrar; vamos a correlacionar la seriedad de estas declaraciones con los pasos reales para restaurar la cultura del diálogo militar necesaria para todos", agregó Grushkó.

La OTAN suspendió la cooperación civil y militar con Moscú tras la reincorporación de Crimea a Rusia en 2014 y la crisis en el este de Ucrania.

Los contactos entre la Alianza Atlántica y Rusia se reanudaron en 2017, y la última reunión del consejo se celebró el pasado 25 de enero en Bruselas.