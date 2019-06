Más de 200 personas detenidas por alterar el orden público en Moscú

El propio Golunov afirmó a la prensa que no iba a participar en la acción no autorizada en su apoyo. El portal Meduza también sugirió no participar en la manifestación de este 12 de junio.

"Unas 1.200 personas participaron en evento público no autorizado; por los delitos administrativos (...) fueron detenidas más de 200 personas", dijo un representante del Ministerio del Interior ruso.

Las autoridades de Moscú advirtieron contra participación en el acto no autorizado en apoyo al periodista del portal digital Meduza, Iván Golunov.

Además comunicaron haber autorizado la acción para el 16 de junio.

El pasado 6 de junio Golunov, de 36 años, fue detenido por presunto delito de distribución de drogas. Dos días después fue puesto bajo arresto domiciliario.

A Golunov le fueron incautados cinco paquetes con un polvo identificado más tarde como la droga mefedrona, y se abrió un expediente penal.

El periodista negó tener relación alguna con las drogas y afirmó que le fueron "plantadas".

Además: Defensora del pueblo de Rusia sigue "muy de cerca" el caso del periodista Iván Golunov

Algunos medios locales y abogados denunciaron que Golunov sufrió malos tratos tras el arresto, pero el Ministerio del Interior y los médicos que lo examinaron no confirmaron esa información, aunque detectaron algunos hematomas.

El 11 de junio el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, anunció que los cargos contra Golunov fueron anulados y el periodista fue puesto en libertad.

Comentó además que solicitará destituir de sus cargos al jefe de la Dirección de Drogas de la Dirección General del Ministerio del Interior para Moscú y al jefe de la Dirección General del Ministerio del Interior en el Distrito Administrativo Oeste de Moscú.