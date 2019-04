"Los equipos de combate S-400 Triumph, desplegados en Crimea, comenzaron a entrenar para repeler un ataque con misiles enemigos condicionales", dijo Vadim Astáfiev, jefe del servicio de prensa del Distrito Militar Sur.

"En el curso de las siguientes etapas de los ejercicios militares, se realizaron lanzamientos electrónicos de cohetes contra supuestos objetivos aéreos", dijo Astáfiev. Por otro lado, para repeler un ataque masivo de misiles en el área de posiciones S-400, se utilizaron unidades de los complejos de misiles antiaéreos Pantsir-S.

Un experto militar, el jefe del Centro para el Estudio de Problemas de Aplicación Pública de la Seguridad Nacional, el coronel retirado Alexandr Zhilin, evaluó para Sputnik el desempeño del S-400 en los ejercicios militares.

"En Crimea se han realizado ejercicios militares, de hecho, hemos demostrado que los S-400 asumieron el servicio de combate y que son capaces de repeler cualquier intento de un enemigo potencial de atacar este territorio desde el aire. Hemos demostrado que podemos responder de tal manera que no parecerá poco", comentó.

Refiriéndose a los intentos de provocación por parte de la OTAN al enviar buques al mar Negro, comentó: "Creo que las tripulaciones de estos barcos harán llegar su punto de vista al comando y no serán artistas ciegos de provocaciones políticas. La visita de los barcos de la OTAN al mar Negro no tiene nada que ver con la seguridad militar. Esto es una provocación, un intento de humillar a Rusia. Pero no funcionó, Rusia respondió con ejercicios militares", concluyó el experto.