"La mayoría de los encuestados [el 88%] evaluó positivamente la reunificación de Crimea con Rusia [el 94% entre los mayores de 60 años]", dice la página web oficial de la organización, señalando que el 4% no expresó su opinión al respecto.

Según los datos del estudio, el 73% de los entrevistados cree que la península, tras convertirse en parte de Rusia, logra avances en su desarrollo y el 1% opina que como parte de Ucrania, Crimea ya progresaba. El 21% no supo que contestar.

El 18% asegura que la reunificación tuvo un efecto positivo en sus vidas y el 70% dijo que no tuvo ningún efecto.

En cuanto a consecuencias negativas, el 56% de los encuestados no supo qué contestar y el 29% dijo que no notó ninguna consecuencia negativa.

El Vciom realizó el sondeo por teléfono el 12 de marzo entre 1.600 habitantes de Crimea mayores de 18 años de edad.

El margen de error estadístico en ambas encuestas no supera el 2,5%.

