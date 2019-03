Experto comenta las sanciones de la UE por el incidente del estrecho de Kerch: "Que se diviertan"

La decisión de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones a ocho rusos por el incidente del estrecho de Kerch fue publicada en el diario oficial de la organización.

© Sputnik / Servicio de prensa del presidente de Ucrania "Ni sanciones ni presiones son capaces de cambiar la política de Rusia en el mar de Azov"

La lista incluye al jefe de los guardias fronterizos del Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) en Crimea y Sebastopol, Serguéi Stankevich; al comandante de las tropas de la Región Militar del Sur, Alexandr Dvornikov; a Andréi Shein, subjefe del servicio fronterizo FSB en Crimea; al comandante de la nave Don, Alexéi Salyaev; al comandante de la nave de patrulla Izumrud, Andréi Shipitsin; a Alexéi Shatojin, jefe del Servicio Fronterizo del FSB en Kerch; a Ruslán Romashkin, jefe de servicio del punto de control de FSB para Crimea y Sebastopol; y al comandante de la pequeña nave antisubmarina Suzdalets, Serguéi Scherbakov.

Lev Klepatsky, profesor de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, comentó a Sputnik la decisión de la UE.

"La Unión Europea, al parecer, no tiene absolutamente nada que hacer: no hay Brexit, no hay disputa entre los italianos y los franceses. No hay nada más importante para ellos que lidiar con el estrecho de Kerch. Que se olviden de él. O mejor, déjenlos nadar allí", dijo Klepatsky.

Resaltó también que algunos políticos europeos adoptaron una posición más realista que los organismos colectivos de la UE. "La delegación francesa ha llegado ahora a Crimea para ver cómo ha cambiado . Tal vez sea lo mejor: venir, hablar con la gente, comparar. Pero la Unión Europea no lo hace, se ocupa de las sanciones. Aunque la gente contra la que impone las sanciones difícilmente tendría deseos de viajar a la UE. Así que esto es puramente simbólico, un disco rayado. Bueno, si les gusta este disco, que se diviertan", agregó Klepatsky.

A fines de noviembre, tres barcos de la Armada de Ucrania violaron la frontera de Rusia, entraron en el área de aguas temporalmente cerradas del mar territorial y se trasladaron desde el Mar Negro al estrecho de Kerch. No se sometieron a las demandas legítimas de los guardias fronterizos rusos y desobedecieron las órdenes de detenerse. Los barcos y los marineros fueron detenidos y se abrió una causa penal contra ellos por el cruce ilegal de la frontera estatal.

También: ¿Para qué necesitaba Ucrania provocar en el estrecho de Kerch?

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el incidente como una provocación. Señaló que entre los miembros de la tripulación había dos empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania, que en realidad dirigían la operación especial. Según Putin, la provocación se asocia con una baja popularidad del presidente de Ucrania en la víspera de las elecciones.