Moscú asegura que nunca se han confirmado rumores sobre boicot de eventos económicos rusos

"En cuanto a las publicaciones en periódicos, seguramente ustedes pueden recordar que cada año aparecen esas informaciones de cara al foro en San Petersburgo, el foro en Vladivostok etcétera y que también vaticinan algún boicot o que no llegarán personas o algo más, hasta ahora todas esas informaciones no se han confirmado", comentó Peskov una publicación del diario The Financial Times.

© Sputnik / Evgeniya Novozhenina En el SPIEF se firman 550 acuerdos por $38.000 millones

El periódico previamente publicó citando unas fuentes informadas que los gerentes y los funcionarios estadounidenses renunciarían a participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) del 6 al 8 de junio en respuesta a la detención del fundador de la empresa de inversiones Baring Vostok, Michael Calvey.

Mientras el embajador de EEUU en Russia, Jon Huntsman, según el medio, declaró que no asistirá al evento hasta que sea liberado el inversor estadounidense.

El portavoz del Kremlin aseguró que, en cambio, cada vez más participantes de varios países, incluido EEUU, expresan interés por los eventos económicos rusos.

Al mismo tiempo, constató que el Kremlin está al tanto de las preocupaciones de las empresas por el caso Calvey, pero aseguró que "Rusia ha sido, es y será fiel al objetivo principal, la creación de condiciones más cómodas para las empresas extranjeras" y esa posición, expresada también por el presidente ruso, Vladímir Putin, es inalterable.

A la pregunta sobre si las preocupaciones de los inversores son reales o inventadas por los medios Peskov supuso que se trata de lo último.

"A veces los directores de compañías no pueden llegar por alguna razón, a veces no quieren, entonces su lugar lo ocupan los jefes de otras compañías igualmente interesadas por invertir", respondió al ser preguntado sobre el riesgo de que las amenazas de empresarios deriven en acciones reales.

Peskov agregó que hasta el momento Rusia no ha sufrido de una falta de atención de las empresas estadounidenses, presentes en su mercado, al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

En cuanto al inversor Calvey, reiteró que "ninguno puede declararse inocente antes de la decisión del tribunal".

El portavoz expresó la esperanza de que la situación se aclare en los plazos establecidos por la ley.

El 28 de febrero, un tribunal de Moscú mantuvo en vigor la orden de arresto dictada en febrero contra Calvey, hasta el 13 de abril.

Junto con Calvey en el mes pasado fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas, el francés Philippe Delpal, socio para la industria del sector financiero de Baring Vostok, sus gerentes Vagán Abgarián e Iván Ziúzin, el expresidente del banco Orient Express Alexéi Kórdichev, y Maxim Vladímirov, director general de la agencia de cobros Pérvoe Koléktorskoe Buró.

Según la acusación, Orient Express concedió un préstamo de 2.500 millones de rublos a Pérvoe Koléktorskoe Buró, controlada por Calvey.

Sabiendo que la agencia tenía esa deuda, Calvey habría persuadido a los accionistas del banco de que en vez del pago aceptaran el 59,9% de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaban mucho menos.

El propio Calvey rechaza su culpa e insiste en que el verdadero motivo de su arresto es el conflicto comercial que tiene Baring Vostok con Orient Express.