Rusia se niega a reconocer decisión de La Haya a favor de la petrolera ucraniana Naftogaz

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no reconoce la decisión de la Corte de La Haya sobre la demanda de la petrolera ucraniana Naftogaz, declaró a Sputnik el servicio de prensa del Ministerio ruso de Justicia.

"La Federación Rusa no participó en los litigios y no reconoce la decisión incompleta porque el arbitraje no tiene jurisdicción para examinar el pleito de Naftogaz y otros contra Rusia", dijo el organismo.

El Ministerio de Justicia añadió que tomará todas las medidas posibles para defender los intereses rusos en relación a la resolución judicial.

Este 1 de marzo el presidente de Naftogaz, Andréi Kóbolev, anunció que la empresa ganó el pleito contra Rusia en el que reclamó una indemnización por la pérdida de sus activos en la península de Crimea y espera una decisión del tribunal sobre el importe concreto a finales de 2019 o a principios de 2020.

El director ejecutivo de la petrolera, Yuri Vitrenko, dijo antes que la empresa espera reclamar 8.000 millones de dólares, incluidos los intereses acumulados en el marco del caso.

En octubre de 2016 siete empresas del grupo Naftogaz iniciaron un pleito contra Rusia por una supuesta "expropriación ilegal de activos en Crimea".

También: Rusia aumenta su influencia en el mercado gasístico europeo y asiático

Según los demandantes, las pérdidas de Naftogaz por "la anexión de Crimea" y la expropriación de activos superan los 5.000 millones de dólares.

© Sputnik / Stringer La CE considera posible lograr un acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a través de Ucrania

Crimea se reincorporó a Rusia tras un cambio violento del poder en Kiev y en virtud de la celebración de un referendo en el que el 96,77% de sus habitantes votó a favor de esta opción.

Ucrania sigue considerando a Crimea su territorio provisionalmente ocupado.

La Cancillería rusa declaró en repetidas ocasiones que los crimeos votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión.