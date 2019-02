La adopción de nuevas sanciones de EEUU contra Rusia agravará aún más las relaciones entre los dos países, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Si se implementa este proyecto de ley, será un impacto adicional en las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses", dijo Peskov.

Agregó que, al mismo tiempo, Rusia tomó medidas preventivas ante riesgos de sanciones de EEUU.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk "Ni siquiera las sanciones más duras pondrían a Rusia de rodillas"

"Todas las medidas para protegernos ante los riesgos de acciones impredecibles y hostiles por parte de EEUU fueron tomadas de antemano por nuestro Gobierno", subrayó el portavoz de la presidencia rusa.

Además Peskov declaró que el testimonio ante el Congreso de EEUU de Michael Cohen, exabogado del presidente de EEUU, Donald Trump, no forma parte de la agenda del Kremlin.

Infografía: Sanciones contra Rusia y comercio internacional

"El Kremlin no tiene los testimonios de Cohen, no queremos ahondar en eso, no es nuestra agenda, que lo haga EEUU", respondió Peskov a la solicitud de la prensa de comentar las declaraciones de Cohen.

Relaciones con Venezuela

Asimismo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no prevé reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que visitará Moscú, comunicó el portavoz del Kremlin.

© REUTERS / Miraflores Palace La vicepresidenta venezolana debatirá con Lavrov cómo impedir acciones bélicas contra su país

"No, no tenemos planeada esta reunión", dijo Peskov a los periodistas al contestar a la pregunta correspondiente.

Más temprano el Departamento de Información y Prensa de la Cancillería rusa informó que para el 1 de marzo están programadas las negociaciones de Rodríguez con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Además, Peskov dio una respuesta negativa a la pregunta de si alguien de la Administración de Putin tiene previsto reunirse con la vicepresidenta venezolana.

Además: Venezuela, mucho más que una cuestión latinoamericana

Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins "Venezuela es parte de un conflicto geopolítico de escala mundial"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y acusó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido por EEUU y unos 50 países.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.

La cumbre Trump-Kim

Dmitri Peskov también declaró que Moscú califica de positiva la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, pese a que las partes no llegaron a un acuerdo sustancial.

© REUTERS / Andrew Harnik Reporteros occidentales, preocupados por la respuesta de Trump a una pregunta de Sputnik

La cumbre entre Trump y Kim se celebró entre el 27 y el 28 de febrero en Hanói.

"De acuerdo con lo que se desprende de las declaraciones oficiales, de las declaraciones de propio Trump y otros altos cargos de la Casa Blanca, entendemos que las negociaciones no están suspendidas, lo que es, sin duda, un resultado positivo pero, al mismo tiempo, no se logró alcanzar acuerdos sustanciales algunos", comentó Peskov la cumbre de los dos líderes.

Asimismo una reunión entre Vladímir Putin y Kim Jong-un sigue en la agenda, pero todavía no hay acuerdos concretos, declaró Peskov.

"La reunión sigue en la agenda pero todavía no hay acuerdos concretos al respecto", dijo Peskov a la prensa.

También: Cooperación entre Rusia y Corea del Norte "garantiza la paz y la estabilidad en la península"

Señaló que Moscú continuará consultando este asunto con Pyongyang por canales diplomáticos.

© AFP 2018 / Jung Yeon-je Paz y economía: la receta de Moscú para el arreglo del conflicto en la península de Corea

Sin embargo, el Kremlin no planea encuentros con los miembros de la delegación de Corea del Norte que asiste a la sesión de la comisión intergubernamental en Moscú, aseguró.

La novena sesión de la comisión intergubernamental ruso-norcoreana para la cooperación económica y científico-técnica se celebrará en la capital rusa entre el 4 y el 6 de marzo.

"No, en el Kremlin no está previsto [ningún encuentro]", dijo Peskov al responder a una pregunta al respecto.

El portavoz del Kremlin destacó que habitualmente en esos casos no se sostienen encuentros, y que se trata de una prerrogativa del Gobierno.