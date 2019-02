Moscú desmiente diálogos sobre entrega de las islas Kuriles

KRABOZAVODKOE, RUSIA (Sputnik) — No existe ninguna negociación en curso entre Japón y Rusia sobre la entrega de las islas Kuriles, declaró el representante especial del presidente ruso Serguéi Ivanov.

"La llamada disputa territorial existe y toma cuerpo en Japón, y no aquí, pero en realidad no hay nada detrás de eso [las especulaciones de los medios de prensa], todo eso es virtual, la realidad radica en que no hay ni de cerca ninguna conversación sobre una entrega de este tipo, se los puedo asegurar", indicó durante una visita a las Kuriles.

Para el funcionario, "la falta de un acuerdo de paz entre Rusia y Japón no es buena para nada".

"Por otro lado, tampoco se trata de algo horrible, vivimos 70 años, gracias a dios, sin un acuerdo de paz y el mundo no se volvió patas arriba por ello; tenemos relaciones diplomáticas, tenemos relaciones económicas y comerciales e incluso cooperación en inversiones", constató.

Ivanov añadió que entre los países existen relaciones culturales, deportivas y humanitarias.

"Los japoneses visitan aquí las tumbas de sus ancestros, todo funciona normalmente sin necesidad de visas (…) se puede vivir, hemos vivido 70 años así y podemos continuar viviendo", opinó.

El funcionario recordó que una década atrás visitó las Kuriles y entonces le preguntaron si la dirigencia del país debatía la entrega de estas islas.

"Y entonces dije que somos personas con cultura, paciencia y educadas, llevamos 60 años de conversaciones y estamos dispuestos a continuar conversando. ¿Sobre qué? Sobre la firma de un tratado de paz", explicó.

Para Ivanov, "el acuerdo de paz supone relaciones de buena vecindad y amistad entre los Estados que firman este acuerdo, ¿de qué amor a la paz podemos hablar hoy? Ya dije que en Japón existen 40 instalaciones militares de EEUU".

Rusia y Japón mantienen negociaciones para sellar un tratado de paz.

Durante años, Tokio ha condicionado la firma de ese tratado a la devolución de las islas Kuriles (Iturup, Kunashir, Shikotán y Habomai) que tras la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial fueron traspasadas a la Unión Soviética y posteriormente a Rusia como su sucesora legal.

Según recientes encuestas, la mayoría casi absoluta (96%) de los habitantes de las islas Kuriles se opone a la entrega de las islas a Japón.