¿Por qué necesita Rusia un avión de pasajeros supersónico?

La aeronave supersónica soviética Tu-144 fue la primera del mundo en realizar un vuelo el 31 de diciembre de 1968.

Un avión comercial supersónico soviético Tu-144

Sin embargo, lo retiraron de las aerolíneas en junio de 1978, solo siete meses después del inicio del transporte de pasajeros en noviembre de 1977.

El motivo fue el siniestro del prototipo mejorado Tu-144D, pero la causa real fue la poca rentabilidad del avión y la ausencia de la necesidad práctica de una aeronave de pasajeros con una velocidad de vuelo de más de 2.000 km/h, opina Iliá Kramnik, columnista del diario ruso Izvestia. Posteriormente, el Tu-144 también se usó para varios envíos especiales y tareas experimentales, pero nunca regresó a las aerolíneas de pasajeros.ç

El avión supersónico franco-británico Concorde despegó por primera vez un poco más tarde que el Tu-144, el 2 de marzo de 1969, pero se utilizó mucho más tiempo, hasta 2003. No obstante, el alcance de su uso estaba lejos de lo esperado.

"El futuro prometido": ¿se hará realidad el avión supersónico de pasajeros Concorde 2.0?

Según Krámnik, las razones de su fracaso fueron varias. Primero, en los años 60-70 aparecieron aviones de pasajeros espaciosos y, al mismo tiempo, bastante económicos lo que expandió drásticamente el mercado de los viajes aéreos, anteriormente considerados más bien como un lujo. El modelo de ganancias de las aerolíneas se centró en expandir el mercado por medio de una reducción del precio de los billetes en vez de acortar el tiempo de vuelo, lo que hizo posible cubrir distintos segmentos de la población.

Como resultado, el Concorde se convirtió en un nicho muy estrecho del mercado debido al elevado precio de los billetes. Por ejemplo, en 1979-1980, un vuelo de ida y vuelta de Londres a Washington costaba unos 2.350 dólares, es decir, más de 8.000 dólares actuales, si se toma en cuenta la inflación de cuarenta años, calcula el periodista. Pero ni siquiera esos precios hacían rentable el avión.

Al mismo tiempo, en los 2000, desapareció otro factor importante que hacía que los Concordes fueran realmente necesarios: el desarrollo de las tecnologías de videoconferencia redujo el número de reuniones de negocios que requerían la presencia física de los interlocutores. Las preguntas realmente urgentes podían discutirse de forma remota sin perder la calidad de la comunicación, para todo lo demás, la velocidad de los aviones de pasajeros ordinarios y los aviones de negocios era suficiente.

¿Qué tarea busca cumplir el nuevo avión supersónico en Rusia?

Los factores que hicieron que el Concorde no fuera rentable no han desaparecido en la actualidad. Además, el problema clave de las aeronaves civiles rusas no es el desarrollo del avión sino la calidad de sus ventas y el servicio posterior. Son los servicios lo que hace que la posición de Airbus y Boeing sea tan fuerte en el mercado. Crear una red verdaderamente desarrollada de ventas, mantenimiento y reparación no es menos complicado que diseñar un avión, asegura Krámnik.

Putin sugiere crear un avión de pasajeros supersónico

Según el columnista, en estas condiciones, es obvio que el avión supersónico basado en el Tu-160 no está destinado a conquistar el mercado mundial del transporte de pasajeros. Como mucho, sería un avión de negocios extremadamente caro.

Sin embargo, está claro que tiene un sentido práctico, añade Krámnik. Si se crea una aeronave de este tipo y las autoridades convencen a los representantes de los negocios rusos de que lo necesitan, su producción en masa podrá hacer que la construcción de los bombarderos para las Fuerzas Armadas sea menos costosa, teniendo en cuenta el aumento en la producción en serie de unidades y sistemas.

Finalmente, los aviones civiles se convierten en excelentes aeronaves especiales militares. Es posible que el Ejército ruso necesite un avión supersónico de reconocimiento o de guerra electrónica además del bombardero, concluye el autor.