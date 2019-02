Delegación rusa inspeccionará instalación militar en Italia

"En correspondencia con el Documento de Viena de 2011 sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, un grupo de inspectores rusos tiene previsto visitar una instalación militar de las Fuerzas Armadas de Italia, la visita se realizará el 5 de febrero de 2019 en el transcurso de un día", afirmó.

El Documento de Viena de 2011 obliga a los Estados participantes a aceptar inspecciones de otros Estados participantes para confirmar que no están teniendo lugar actividades militares no notificadas en las áreas determinadas en que se pueda sospechar que tales actividades pudiesen tener lugar, y visitas de evaluación, para comprobar sobre el terreno si la información facilitada en el intercambio anual de información militar es o no correcta.

