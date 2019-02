Moscú desmiente informes sobre impago de indemnizaciones adjudicadas por el TEDH

MOSCÚ (Sputnik) — Los medios malinterpretaron los datos del Comité de Ministros del Consejo de Europa respecto a 500 dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el pago de indemnizaciones que supuestamente no fueron cumplidos por Rusia, dijeron a Sputnik en el Ministerio de Justicia ruso.

"La lista publicada en la página web del Comité de Ministros del Consejo de Europea se refiere a las sentencias respecto a las cuales la secretaría del Comité aún está por recibir la información sobre el pago de la indemnización, o sí la recibió pero aún no fue procesada estadísticamente, o falta algún otro dato para que el Comité de Ministros las dé por cumplidas", dijo el interlocutor de esta agencia.

Subrayó que el plazo del pago de la indemnización en virtud de la mayoría de las 500 sentencias mencionadas aún no venció, o bien la secretaría del Comité de Ministros del Consejo de Europa todavía no analizó los informes presentados por las autoridades rusas.

"Algunos de los expedientes no fueron cerrados todavía ya que el pago no se realizó o se realizó con demora debido a que los demandantes o sus representantes no proporcionaron a tiempo los datos bancarios y otros documentos necesarios", explicaron en el ministerio ruso.

