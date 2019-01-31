Un Su-27 ruso pone contra las cuerdas a un F-15 de la OTAN y lo hace huir (vídeo)

En las imágenes se puede ver una aproximación aparentemente rutinaria que hacen los cazas de la OTAN para identificar a las naves rusas. No obstante, el caza de fabricación estadounidense empieza a acercarse a una distancia imprudente al avión del Gobierno ruso y el piloto ruso del Su-27 no tarda en reaccionar.
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ОТОШШШШЁЛ!!! Я уже рассказывал, как охраняют наших "больших" наши "маленькие". В большинстве случаев всё сопровождение иностранными истребителями наших воздушных судов проходит в рамках деловой этики и высокого профессионализма. Но иногда случается, что коллеги борзеют и забивают хуец на правила писанные и неписанные. Тогда начинается разговор "без галстуков". Максимально доходчиво и эффективно. Настоящий файтер обязан быть берсеркером, дерущимся без правил за свой двор, район, город и страну. За "большого", которого ему дали под опеку. Он должен быть бесстрашным и отчаянным Воином. Защитником, готовым положить жизнь за други своя. Потому что так надо. Потому что так правильно. Именно таким воином, как на этом видео. Тут вся суть нашего менталитета в 41 секунде. Это видео наглядно показывает, что нашим синегрудым абсолютно похуй страна, количество, качество, цвет кожи, пол, флаг и прочее любого персонажа, если он прихуел. Все получат пизды. Пизды. Получат. Все. Какую бы цену нам ни пришлось за это заплатить. Да, будут жалобы, протесты, ноты, ковры. Возможно, военлёта даже уволят или сольют, если "случай получил слишком большой общественный резонанс", но на видео вы видите настоящего файтера. Истребителя с большей буквы. Воина. Будь таким же! Кто узнал синегрудого на видео, просьба связаться со мной любым способом для получения коньяка и передачи оного герою видео. Всё, что могу пацаны. Снимаю ЗШ. #bomberchronics
Primero se adelanta al F-15 y con una maniobra agresiva prácticamente lo empuja lejos de la aeronave que está escoltando.
Según destaca el medio Ruskoe Oruzhie, la protección de los aviones gubernamentales, incluido el presidencial, es una de las misiones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.
Aparte de sus funciones de estatus, realizan una auténtica misión de combate, puesto que en caso de ser atacados deben proteger los aviones gubernamentales a toda costa.
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