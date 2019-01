El ruso que se declaró en huelga de hambre en Grecia insiste en mantener su protesta

ATENAS (Sputnik) — El ruso Alexandr Vínnik, detenido en Grecia y cuya huelga de hambre ya dura más de 60 días, declaró no creer en la justicia en la nación helena, no esperar la liberación prevista constitucionalmente, por lo que no tiene previsto detener su protesta hasta no ser repatriado.

"Pasaron 18 meses, se han burlado de mí por medios legales, así que no, no espero ser liberado, sería interesante ver qué otra maldad inventan para mantenerme detenido, eso es lo que espero, no tengo la sensación de que seré liberado, ellos no atienden ni a la Constitución ni a la ley, soy como un rehén político para ellos, me tendrán mientras les convenga", señaló.

Vínnik fue detenido en julio de 2017 a solicitud de las autoridades de EEUU.

El sábado 26 de enero se cumple el plazo límite de su detención previa que según la Constitución griega "no debe superar un año" y "en casos exclusivos el plazo máximo puede ser extendido en seis meses".

En entrevista a Sputnik, Vínnik calificó de abuso la actitud de las autoridades griegas, a las que calificó de "fariseos, hipócritas y leguleyos".

Según Vínnik, tras 60 días de huelga de hambre se siente normal, según datos perdió 16 kilogramos, un 20% de su masa corporal, pero no tiene la intención de cesar su protesta.

"En toda mi vida ayuné más de medio día, pero ando, me sostienen los pies, todo está normal… es como si me hubiese olvidado qué es la comida", comentó.

© REUTERS / Kostas Tsironis Tribunal Supremo de Grecia resuelve entregar a Rusia al informático Vínnik

Además, señaló que no ha sido informado sobre ninguna decisión de tribunal alguno que extendiese su plazo de detención previa a 18 meses.

A Vínnik lo arrestaron en 2017 a solicitud de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero a través de una bolsa de criptomonedas por un monto de 4.000 a 9.000 millones de dólares.

El hombre afirma que son imputaciones "gratuitas".

Ya existen cuatro resoluciones judiciales que exigen su extradición: una de EEUU, una de Francia y dos de Rusia.