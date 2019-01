El incendio en los dos barcos cisterna en el mar Negro continúa por tercer día

"La combustión continúa y los dos barcos permanecen inclinados pero a flote", dijo a Sputnik el portavoz de la institución.

Las embarcaciones Candy y Maestro con una tripulación total de 32 personas, todas nacionales de Turquía y de la India, se incendiaron en aguas internacionales después de que se produjera una explosión en una de ellas y el fuego se extendiera a la otra. Los equipos de salvamento rusos rescataron con vida a 12 tripulantes, recuperaron 10 cuerpos y otras 10 personas siguen desaparecidas.