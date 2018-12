Medvédev en su mensaje del Año Nuevo destaca que esta fiesta es especial para cada ruso

"Este día festivo es especial, tal vez no haya una sola persona que no esperaría este día, no sentiría alegría cuando este se acerca, para que con las campanadas, junto con las personas más cercanas, desear uno a otro las cosas simples pero al mismo tiempo muy importantes: felicidad para nuestros amigos, salud para nuestros padres, éxitos para nuestros hijos, prosperidad para nuestro país", dijo Medvédev en su vídeo mensaje en Instagram.

El primer ministro ruso deseó a los rusos que su cumplan sus deseos más queridos.

"Feliz año 2019. Qué todo sea bien", dijo.