Lavrov: EEUU no logrará convertir a Rusia en su herramienta

MOSCÚ (Sputnik) — Washington no logrará convertir a Rusia en una herramienta para servir sus intereses, subrayó el ministro ruso de Asuntos Exteriores en una exclusiva con Sputnik.

El canciller recalcó que el establishment de EEUU nunca consideró las relaciones con Rusia como valiosas en sí y siempre intentó usarla para sus propios fines.

"Conocemos países a los que estadounidenses lograron imponer este papel, pero no lo lograrán con nosotros", dijo.

Explicó que "nos están demonizando para disciplinar a Europa y reforzar la alianza euroatlántica y ahora por ejemplo están discutiendo con toda la seriedad cómo podrían utilizar a Rusia contra China".

"Los intentos de inspirar un cambio de régimen en nuestro país o de modificar la política rusa —una ilusión que comparten muchos en Washington— radican en el deseo de convertirnos en una herramienta al servicio de los intereses de EEUU", realzó.

El ministro aseguró que las relaciones entre los dos países cambiarán solo si se deja de utilizar a Rusia como herramienta, lo que representa un legado de la Guerra Fría, si esta práctica "desaparece de las mentes de la élite estadounidense y deja de aplicarse" porque "la cooperación selectiva" es viciosa ya que "no garantiza la consolidación de las tendencias positivas y un futuro predecible".

"Por nuestra parte, construimos las relaciones con cualquier país valorándolas en sí mismas y estamos dispuestos a actuar de esta forma con EEUU", dijo al subrayar que el potencial de una cooperación constructiva bilateral es "enorme" pese a que se está desaprovechando desde hace décadas.

Aseguró que "nuestros pueblos merecen algo mucho mejor de lo que tenemos ahora".

Sin embargo, aseveró, en estos momentos resulta imposible normalizar las relaciones entre Moscú y Washington a causa de las acciones inamistosas de EEUU y sus intentos de presionar a Rusia "con herramientas económicas, militares, políticas y otras".

Estas acciones de Washington, prosiguió Lavrov, hacen patinar el trabajo en varios puntos de la agenda bilateral, en particular, los relacionados con garantizar la estabilidad y la seguridad en el mundo.

A la vez, el ministro expresó la esperanza de que a medida que se acerquen las futuras elecciones presidenciales en EEUU de noviembre de 2020 las relaciones no se deterioren aún más, ya que algunos políticos podrían recurrir a la 'carta rusa' durante la campaña.

Por lo general, indicó, las relaciones entre los dos países últimamente son muy susceptibles a los acontecimientos de política interna estadounidense.

La política de confrontación que atizan EEUU y sus aliados socava la seguridad internacional y amenaza con llegar al extremo que un error podría ser fatal, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Cegados por sus ambiciones geopolíticas, Washington y sus aliados, no están dispuestos a adaptarse a la transformación de las realidades globales que no les beneficia, de donde vienen los intentos de parar esos procesos con todas las fuerzas y la mayor agresividad en los asuntos exteriores", dijo el canciller.

El alto diplomático explicó que esta "línea política hacia el conflicto basada en recursos de fuerza provoca ineludiblemente un mayor desequilibrio de la arquitectura de seguridad global y contribuye a una carrera armamentista y es muy probable que surja una situación en la que el precio del error o el malentendido sea fatal".

Según el ministro, "se está incitando a la confrontación, se están congelando los canales del diálogo", a la vez que se están destruyendo los acuerdos internacionales sobre la estabilidad estratégica.

A principios de diciembre el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Joseph Dunford, advirtió que la prórroga del Tratado START probablemente sería imposible sin el pleno cumplimiento por parte de Rusia del Tratado sobre misiles alcance medio y más corto (INF).

En respuesta, Lavrov subrayó que Moscú hizo llegar a Washington sus propuestas de prolongar el START III, pero no recibió ninguna respuesta al respecto.

Presencia de EEUU en Siria

El problema de la presencia ilegal de EEUU en Siria no tendrá una solución fácil, declaró el canciller ruso Serguéi Lavrov, al comentar la decisión de Washington de retirarse de la república árabe.

"Solucionar el problema de la presencia militar ilegal de EEUU en territorio sirio no será fácil", aseveró.

Según el titular de Exteriores ruso, "Washington presenta constantemente nuevos condicionamientos que violan la soberanía, la independencia, la unidad e integridad territorial de Siria pese a que estos principios están fijados en las principales resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

"Veremos en qué para la 'retirada' de EEUU de Siria anunciada por el presidente [Donald] Trump", indicó.

EEUU intervino en el conflicto de Siria en septiembre de 2014, al frente de una coalición internacional que empezó a bombardear las posiciones de grupos terroristas sin el consentimiento de Damasco.

El 19 de diciembre, el presidente Donald Trump proclamó la victoria de EEUU sobre el autoproclamado Estado Islámico en Siria al señalar que la lucha contra ese grupo terrorista (ISIS, proscrito en Rusia y otras naciones) era la única razón para mantener a los militares estadounidenses en el país árabe.

Más tarde, la Casa Blanca anunció que las tropas estadounidenses iniciaron su retirada de Siria.

En referencia a la presencia de las tropas turcas en la provincia siria de Idlib, el ministro ruso señaló que esta fue, por el contrario, acordada con Damasco.

"Los acuerdos ruso-turcos alcanzados respecto a Idlib y legalizados en el memorando firmado en Sochi el 17 de septiembre, fueron posibles gracias a decisiones previas aprobadas en el marco del proceso de Astaná sobre la creación en esta región de Siria de una zona de distensión y la ubicación de puestos de observación turcos por su perímetro interior, y rusos e iraníes, por su perímetro exterior", alegó.

En ese sentido, Lavrov indicó que "la presencia de los militares turcos en esta región de Siria fue acordada con el Gobierno sirio, que celebró el citado memorando de Sochi, apoyado también por el tercer garante del formato de Astaná, Irán".

Relaciones con Ucrania

Rusia nunca tomó medidas unilaterales para reducir sus relaciones con Ucrania ni piensa hacerlo, recalcó en una entrevista con Sputnik el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

"Nunca emprendimos medidas unilaterales para reducir nuestras relaciones con Ucrania ni tenemos la intención de hacerlo, al contrario nos pronunciamos a favor de preservar y crear condiciones para restablecer lazos y contactos multiaspectuales", señaló.

Moscú está preocupado por el ambiente en el que se desarrollan los preparativos para las elecciones en Ucrania, dijo en declaraciones exclusivas a Sputnik el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Por supuesto, no podemos no dejar de preocuparnos por el ambiente de los preparativos para estas elecciones, el nivel de rusofobia que cultivan las autoridades supera todos los límites, de hecho ha pasado a formar parte de la política del Estado", aseguró.

Según Lavrov, las autoridades de Ucrania se rigen más bien por ambiciones propias, recomendaciones o incluso indicaciones de Estados extranjeros y no por los intereses de su país.

"Los que lo sufren son los ucranianos de a pie, el conflicto interno sin resolver en el este de Ucrania es una confirmación de ello", agregó.

Lavrov no comentó si ve entre los candidatos a la presidencia en Ucrania a alguno que podría optar por mejorar las relaciones con Rusia, subrayando que se trata de un asunto interno de los ucranianos, pero expresó la esperanza de que algún día en el vecino país lleguen al poder las "personas adecuadas, capaces a mantener un diálogo constructivo y con una visión responsable de la realidad".

Las relaciones entre Rusia y Ucrania empeoraron a raíz de la reincorporación de Crimea al territorio ruso tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ucrania considera que Crimea sigue siendo su territorio y acusa a Rusia de ocupar la península.

En enero de 2015 el Parlamento de Ucrania aprobó una declaración donde se califica a Rusia de país agresor y este diciembre las autoridades de Kiev dieron por finalizado el Tratado de Amistad con Rusia a partir del 1 de abril de 2019.

El Gobierno ruso ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.

Situación con Corea del Norte

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe reaccionar cuanto antes a los pasos constructivos de Corea del Norte, urgió el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.

"No podemos fingir que Pyongyang no ha dado ningún paso constructivo hacia el estatus no nuclear de la subregión, estamos convencidos de que el Consejo de Seguridad de la ONU debe reaccionar a estas medidas cuanto antes y de manera positiva", dijo.

Por este motivo el diplomático ruso sugirió revisar gradualmente las sanciones contra Corea del Norte.

Subrayó que "no se trata de levantar las restricciones internacionales de una vez, lo que sería posible solo a condición de la desnuclearización completa de la península de Corea, pero tampoco se puede retrasar la revisión del régimen de sanciones vigente".

Lavrov recordó que este año las relaciones entre Seúl y Pyongyang mejoraron y además, se celebró la histórica cumbre de los líderes de EEUU y Corea del Norte.

Rusia, destacó el ministro, como participante del proceso de resolución del problema coreano, también hizo su aporte, pero todavía queda mucho por hacer.

"Me refiero ante todo a la necesidad de realizar los acuerdos logrados entre EEUU y Corea del Norte y los dos Estados coreanos", precisó al expresar la esperanza de que el próximo año Pyongyang y Washington al fin establezcan nuevas relaciones en todos los sectores, tal y como se comprometieron sus líderes, y que fomenten la confianza y logren la paz y la desnuclearización de la península de Corea con los esfuerzos comunes.

Asimismo se mostró seguro de que solo con los esfuerzos multilaterales se puede resolver toda una serie de problemas de la subregión pero a la vez subrayó que Moscú no insiste en la reanudación de las negociaciones del antiguo formato, que además de Corea del Norte, contaba con la participación de su vecino del Sur, Rusia, China, EEUU y Japón.

Moscú coopera "en varias configuraciones" y "ya hay resultados", dijo Lavrov al señalar que el pasado octubre los vicecancilleres de Rusia, China y Corea del Norte sostuvieron su primera reunión, donde expusieron sus enfoques respecto a la solución del problema coreano.

Según el canciller, Rusia saludaría que otros países se unieran a este formato y también está dispuesta a participar en otras consultas multilaterales.

El diplomático espera que el trabajo conjunto de todos los socios culmine con la creación de un mecanismo multilateral para mantener la paz y la seguridad en la región.