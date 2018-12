Lavrov revela qué le ayuda a mantener la calma durante las negociaciones internacionales

Durante su entrevista en vivo con la emisora rusa Komsomólskaya Pravda, un radioyente le preguntó si resulta difícil dialogar con un socio cuando sospecha que estaría gestando una confabulación en su contra, algo que "últimamente ocurre con frecuencia".

"En Nueva York pasé una buena escuela de cómo reaccionar a cualquier situación de crisis, en el Consejo de Seguridad de la ONU: alguien puede venir corriendo y decir que cierto sitio está en llamas, ha ocurrido algo, hay que aprobar una resolución, pero nosotros queremos aclarar el asunto antes de emprender cualquier acción", dijo el diplomático.

Lavrov desempeñó el cargo de embajador de Rusia ante la ONU entre 1994 y 2004.

El presentador de programa radial preguntó además al jefe de la diplomacia rusa sobre su imagen en Occidente, al interrogarlo acerca de qué tipo de "Mister" se considera.

Según el periodista, Andréi Gromiko, el antiguo ministro de Exteriores de la Unión Soviética, contaba con una fama internacional de ser 'Mister Niet (No en ruso)', mientras que el excanciller de Rusia Andréi Kózirev podría catalogarse más bien como 'Mister Sí'.

"Siempre y cuando no me convierta en un (Mister) 'Qué Desea', que me vean como mejor lo prefieran", advirtió Lavrov.