El Kremlin niega que Rusia y Bielorrusia debatan fusionarse con Putin como presidente

MOSCÚ (Sputnik) — El tema de la unión de Rusia y Bielorrusia con Vladímir Putin como presidente no es algo que esté en la agenda, ese tema ni se debate, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No, ese tema, formulado de ese modo, no está en el orden del día, ni siquiera se debatió y de ello no se ha conversado en ningún momento", dijo a la prensa, al responder a las especulaciones acerca de que los dos países tienen previsto unirse con Putin como presidente y con el rublo como moneda a partir de 2024.

Peskov añadió que Rusia y Bielorrusia ya disponen de un formato de cooperación como aliados.

"Bielorrusia es nuestro aliado con letras mayúsculas", afirmó el funcionario.

Según el portavoz, los planes de integración en el marco de la asociación de Estados de Rusia y Bielorrusia están inscritos en documentos aprobados anteriormente.

"Respecto a los planes de ampliar la integración en el marco de la asociación de Estados, pues estos ya están inscritos conceptualmente en los documentos existentes en el arsenal de la base de acuerdos legales", añadió.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el 25 de diciembre en Moscú.

La semana pasada Lukashenko declaró que planea reunirse con el líder ruso para debatir asuntos pendientes.

Detalló que el tema principal de las negociaciones será la maniobra fiscal petrolera de Rusia que consiste en reducir a cero los aranceles a exportaciones de petróleo para el año 2024 y al mismo tiempo aumentar proporcionalmente el impuesto a la explotación minera.