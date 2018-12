Lavrov promete una dura respuesta a posible provocación de Kiev en la frontera con Rusia

El ministro dijo que Kiev pretende realizar en la frontera con Crimea una provocación armada a finales de diciembre, cuando expire la ley marcial en Ucrania.

"Tendrá [presidente ucraniano, Petró Poroshenko] una respuesta, les aseguro que se va a enterar", afirmó en una entrevista a la emisora Komsomolskaya Pravda.

Lavrov agregó que el presidente de Ucrania debate los preparativos de esta provocación con sus "patrocinadores occidentales".

Según la información de Moscú, a Poroshenko le recomiendan seguir con operaciones militares de baja intensidad que no tengan respuestas contundentes pero gracias a las cuales se podrá "gritar constantemente en los medios de propaganda que los rusos están atacando Ucrania".

Asimismo Rusia no piensa librar una guerra contra Ucrania, aseguró el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

"No iremos a la guerra contra Ucrania, se lo prometo", dijo en una entrevista con la emisora Komsomólskaya Pravda.

El ministro ruso señaló que pese a que "el régimen ucraniano tiene características del nazismo y el neonazismo", Rusia no combatirá contra el pueblo de Ucrania "que no tiene nada que ver con todo eso".

"Estoy seguro de que la mayoría del pueblo ucraniano quiere la paz en su país y busca deshacerse de ese régimen vergonzoso y restablecer unas buenas relaciones con Rusia", indicó.

Lavrov descartó que Rusia reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas ucranianas de Donetsk y Lugansk, lo que sería un síntoma de "crisis nerviosa o debilidad".

El 26 de noviembre, el Parlamento de Ucrania aprobó la imposición de la ley marcial por un plazo de 30 días en diez de las 24 regiones del país, principalmente aquellas que son limítrofes con Rusia o están situadas en las costas del mar Negro y el de Azov.

La medida de excepción fue decretada al día siguiente de que Rusia apresara dos lanchas artilladas y un remolcador de la Marina de Guerra ucraniana con 24 tripulantes a bordo que invadieron un sector temporalmente cerrado de sus aguas territoriales cerca de Crimea, avanzaron hacia el estrecho de Kerch realizando una maniobra peligrosa y desobedecieron a guardacostas rusos que intentaron pararlos.