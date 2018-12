Jefa del Senado ruso: Moscú decidirá en junio de 2019 si sigue en el Consejo de Europa

"Si hasta junio del año que viene no se cambia principalmente la Carta y no se toma una decisión que permita el trabajo de todos los Estados en condiciones de igualdad, este periodo será una línea roja después de la cual la permanencia de Rusia en el Consejo de Europa no tendrá sentido, porque no se encontró una solución durante muchos años", dijo Matvienko al canal Rossiya 24.

Señaló que no fue Rusia quien lo eligió así y que a pesar de que es un "escenario malo" tuvo que hacerlo de esta manera para evitar que la "humillen".

Matvienko indicó también que todavía hay tiempo para que prevalezca el sentido común.

Además, la presidenta del Senado ruso calificó de insuficientes las medidas propuestas por el Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) para enmendar el reglamento de la organización a fin de posibilitar la reanudación de trabajo de la delegación rusa en la Asamblea.

"¿Son suficientes las medidas propuestas por el Comité de la PACE? No, porque la justicia no puede ser parcial", afirmó Matvienko.

Sin embargo, declaró que estas propuestas muestran la disposición de la PACE a dar pasos en el futuro para restablecer los derechos de la delegación rusa.

© AP Photo / Christian Lutz Moscú culpa a la PACE de la crisis sistémica que afecta al Consejo de Europa

En abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho al voto, después de que Crimea se separara de Ucrania y se uniera a Rusia mediante un referéndum apoyado por más del 96% de la población de la península.

En 2015, el organismo introdujo nuevas restricciones y Moscú declaró que le resultaba imposible seguir participando en sus labores, dejando de enviar la documentación para la acreditación de su delegación desde 2016.

En junio de 2017, el conflicto entre Estrasburgo y Moscú se recrudeció aún más, por lo que Rusia anunció que suspendía el pago de una parte de su contribución al presupuesto del Consejo de Europa correspondiente a 2017 hasta que los derechos de su delegación en la Asamblea Parlamentaria se restituyesen completamente.

Más: Rusia condiciona su participación en la PACE

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, en octubre pasado recordó que, según el Estatuto del CE, si un país no hace contribuciones durante dos años, puede plantearse su expulsión del Consejo.