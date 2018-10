Kremlin: Rusia nunca lanzará ataque preventivo con armas nucleares

El 18 de octubre, al referirse a la supuesta situación de que alguien aplique tales armas contra Rusia, el mandatario ruso dijo que "en tal caso iremos al cielo como mártires, y ellos morirán sin que les dé tiempo ni para arrepentirse".

"No se trata del paraíso, principalmente, ni de quién y qué lo alcanzará sino de que —es importante y muchos no le hicieron caso— a nivel doctrinal Rusia no se reserva el derecho al ataque preventivo, es decir, nuestra doctrina no establece el derecho a ser los primeros en atacar", explicó el portavoz a la prensa.

Sin embargo, aclaró que Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares si "variante uno, nos atacan con armas nucleares, variante dos, nos atacan de modo que corra el riesgo la existencia de nuestro Estado".

Reiteró que la idea del presidente ruso fue que "nunca seremos los primeros en atacar" y es importante entenderlo.