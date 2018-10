Un ciudadano ruso se entera en el banco que estaba "muerto"

"Primero no encontraron mi apellido en la lista de votantes el día de las elecciones en septiembre, pero entonces no me dijeron nada, luego me bloquearon mi tarjeta y retiraron el dinero y no recibí la pensión y después, cuando llegué al banco para descubrir qué está pasando me informaron que estoy muerto", compartió Tkach, quien precisó que "hay también un certificado de defunción, aparentemente me morí en la localidad de Yagodnoe, donde nunca he estado".

La policía está evaluando las acciones de los médicos, cuyo error en los documentos de un habitante de Yagodnoe provocó la confusión.

Según los datos preliminares, en Yagodnoe enterraron a un hombre que lleva el mismo nombre y apellido que el habitante de Magadán y se equivocaron en su fecha de nacimiento a la hora de emitir el certificado de defunción.

Los datos se están verificando en el marco de una investigación de delito de negligencia.

Tkach, que se encontró en esa situación tan chocante, próximamente recibirá su pensión de septiembre.

La autoridad responsable del pago de pensiones informó a Sputnik que se está trabajando para la recuperación de su cuenta.