SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Rusia no tiene nada que ver con el incidente en Salisbury, reiteró la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en una rueda de prensa.

"Quisiera repetir que la Federación Rusa no tuvo y no tiene nada que ver con los eventos en Salisbury, no está implicada de ninguna manera", dijo Zajárova, "rechazamos rotundamente todas las declaraciones calumniosas del Reino Unido contra Rusia respecto al llamado caso Skripal", añadió.