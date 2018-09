Defensora del pueblo ruso pide al presidente Trump que indulte a piloto ruso Yaroshenko

"Me dirigí al presidente de EEUU, Donald Trump, con la petición de indultarlo, el secretario de Estado me respondió diciendo que van a analizarlo, pero por el momento no están listos", reveló la funcionaria en un encuentro con estudiantes.

La defensora del pueblo destacó haber logrado obtener un permiso para que la esposa de Yaroshenko lo visite en la cárcel.

El piloto ruso Konstantín Yaroshenko, recluido en la cárcel Fort Dix en EEUU, fue condenado a 20 años de prisión en 2011, acusado de intentar introducir un alijo de cocaína en el territorio estadounidense.

Un tribunal de Nueva York denegó en abril de 2016 una solicitud de sobreseimiento; Yaroshenko, convencido de que su caso tiene connotaciones políticas, rehusó presentar nuevos recursos.

En agosto pasado el reo recibió la visita de su esposa Victoria y su hija Ekaterina por primera vez en siete años.

También: Moscú denuncia falta de ayuda médica para el piloto ruso Yaroshenko, detenido en EEUU