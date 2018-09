La mayoría de ejecutivos rusos guardan datos corporativos en dispositivos personales

"El 81% de los miembros de la junta directiva de las empresas rusas guardan en sus smartphones las informaciones exclusivas y valiosas", escriben los expertos.

Agregan que, según su estudio, un 29% de los encuestados declararon que prefieren comunicarse con otros miembros de la junta por medio de su correo electrónico personal.

"Si alguien quiere obtener los datos cruciales sobre una empresa, bastará hackear un dispositivo", advirtió PwC y llamó a cifrar las informaciones importantes para que no estén disponibles en caso de robo.

Se subraya que hackear un dispositivo es mucho más fácil y atractivo para los cibercriminales que tratar de atacar una red corporativa protegida.

Al mismo tiempo, la encuesta de PwC mostró que "la regla BYOD (Bring Your Own Device, o traiga su propio dispositivo, en español) funciona en casi todas las empresas rusas" porque solo el 19% de participantes contestaron que no guardan materiales o documentos corporativos en sus dispositivos personales.

Los expertos explicaron que las tres ventajas principales del enfoque BYOD son ahorro, eficacia y comodidad, porque la compañía no tiene que comprar nuevos dispositivos de modo centralizado y la persona que utiliza su propio smartphone o portátil para trabajar siempre está al alcance y no ha de acostumbrarse a un nuevo dispositivo.

El estudio se celebró a principios de 2018 entre representantes de varias empresas de 14 sectores económicos, incluyendo la banca, el sector agrícola, el del automóvil, el alimentario y el de altas tecnologías.