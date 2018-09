Putin revela el secreto de su éxito

"Estoy acostumbrado a analizar no lo que me lleva al éxito, sino a analizar lo que me impide lograr grandes resultados", dijo el mandatario ruso, al responder a una pregunta sobre qué cualidades de liderazgo lo ayudaron a llegar donde llegó.

El líder ruso señaló que, en su opinión, si nos analizamos críticamente a nosotros mismos, nuestro trabajo y nuestra vida, e identificamos lo que nos impide avanzar, lo comprendemos y lo eliminamos, entonces será más seguro y rápido alcanzar el éxito.

© Sputnik / Alexei Kudenko Descubre el arma secreta de Putin (fotos, vídeos)

Putin, además, dio ideas a los ganadores de las olimpiadas escolares para que, tras ingresar a las instituciones de educación superior, puedan mantener el contacto con escolares igualmente brillantes de distintos centros de todo el país, entre ellos, el Centro Sirius, cuyo objetivo principal es la detección temprana, el desarrollo y el apoyo profesional de los estudiantes que han demostrado habilidades sobresalientes en el campo de las artes, los deportes, las disciplinas de ciencias naturales o que han tenido éxito en la creatividad técnica.

