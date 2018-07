La embajada rusa espera que Yulia Skripal hable abiertamente y no al dictado de alguien

LONDRES Sputnik) — La embajada de Rusia en Londres espera entrevistarse con Yulia Skripal para saber si puede hablar abiertamente y no como lo hizo antes "en un vídeo grabado bajo el control de la Policía", declaró a Sputnik un portavoz de la misión diplomática rusa.

El diplomático contestó así a la solicitud de Sputnik de comentar la reciente conversación telefónica entre Yulia Skripal y su prima Victoria que trascendió a los medios rusos.

"La embajada no sabe nada de esa conversación a ciencia cierta y no puede confirmarla ni refutarla por el simple hecho de que las autoridades británicas —en violación de sus compromisos internacionales— no nos permitieron hasta ahora entrevistarnos con Yulia Skripal", dijo el portavoz.

Recordó que no fue la primera declaración pública atribuida a Yulia Skripal y que ni siquiera su alocución televisiva del 23 de mayo "disipó las dudas sobre su posibilidad de actuar y expresarse libremente".

"Fue entonces cuando nos dio la impresión de que Yulia estaba hablando al dictado de alguien al declarar que no deseaba comunicarse con la embajada", apuntó el diplomático.

"Confiamos en poder conocer la opinión de Yulia durante una conversación abierta y no de una grabación hecha bajo el control de la Policía", dijo el portavoz de la embajada rusa en Londres.

A inicios de marzo pasado Serguéi Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia,con un agente de acción neuroparalizante en Salisbury.

Desde el primer momento, el Gobierno británico acusó a Rusia de estar detrás del ataque, aunque Scotland Yard todavía continúa la investigación.

Moscú rechaza rotundamente las acusaciones al calificarlas de infundadas.

Según la Cancillería rusa, se enviaron decenas de notas al ente homólogo británico con solicitudes de acceso a la investigación y propuestas de colaborar en las pesquisas, sin embargo, todas fueron ignoradas.