¿Existen los alienígenas? La mitad de los rusos cree que sí

Otro 42% expresó la opinión de que los representantes de las civilizaciones extraterrestres, o no visitan la Tierra, o tales civilizaciones simplemente no existen, el restante 13% no supo definir su actitud hacia este asunto.

"El 45% de los encuestados cree en la existencia de los alienígenas, el 27% dijo que ellos se esconden de los terrícolas y el 18% supuso que los están ocultando las autoridades", se señala en el respectivo informe del VCIOM que obra en poder de Sputnik.

El sondeo se llevó a cabo entre el 29 y el 30 de mayo de 2018 mediante una entrevista telefónica y abarcó a 2.000 personas mayores de edad, el error estadístico no excede el 2,2%.

