Cancillería rusa niega que Bútina estuviese presente en reunión entre Trump y Lavrov

"María no está en la foto, eso lo comprende cualquiera que compare sus fotos con la muchacha que aparece en la fotografía citada, no tienen nada en común salvo el color del cabello", indicó la entidad.

La cancillería rusa comentó un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, que buscó vincular a la detenida rusa con funcionarios diplomáticos rusos.

En particular el medio se refirió a una foto del citado encuentro en donde figura una mujer al fondo.

El Ministerio de Exteriores ruso recordó que este tipo de reuniones responde a protocolos, el formato y la participación es aprobado de antemano por ambas parte.

"Confirmamos que María Bútina no estaba incluida en la delegación oficial de Serguéi Lavrov en este encuentro", categorizó la Cancillería.

El 16 de julio, el Departamento de Justicia de EEUU anunció en un comunicado que los fiscales federales de EEUU presentaron cargos penales contra Bútina supuestamente por conspirar para actuar como agente extranjero para Rusia.

Un día después, el ente agregó otro cargo contra la rusa, el de actuar como agente extranjero.

Los fiscales alegan que Bútina trató de obtener acceso a organizaciones e individuos que tienen influencia en la política estadounidense.

Documentos de la corte indican que Bútina estaba sirviendo como asistente de un funcionario ruso con quien mantuvo contacto por correo electrónico, la red social Twitter y otros medios electrónicos con el propósito de desarrollar y ejecutar un plan centrado en promover los intereses de Rusia en el país norteamericano.

El 26 de septiembre, la ciudadana rusa supuestamente envió un correo electrónico a una persona de EEUU solicitando organizar un evento, con el objetivo de influir en las opiniones de los políticos estadounidenses, de acuerdo con los cargos.