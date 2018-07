Putin constata el fracaso de intentos de aislar a Rusia

"Estos esfuerzos fracasaron, y no pudieron tener éxito", dijo.

Agregó que "Rusia es un país demasiado grande para ser aislado".

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Donald Trump atribuye la pésima relación con Rusia a "muchos años de estupidez" de EEUU

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Desde entonces, EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.

Occidente relaciona la suspensión de las sanciones con el cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Minsk, formulados por el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE), que buscan solucionar la crisis ucraniana, en la que las tropas gubernamentales se enfrentan a las milicias de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk desde 2014.

Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha declarado reiteradamente que no es un bando del conflicto interno de Ucrania, ni apoya a los separatistas y tampoco envía sus tropas a Donbás.

Además, insiste en que imponer sanciones no es un modo productivo para resolver la situación.

El acuerdo START

El presidente ruso informó que aseguró en su reunión con el mandatario estadounidense que Rusia está dispuesta a extender la vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

"Aseguré al presidente Trump que Rusia está dispuesta a prolongar este acuerdo, pero primero necesitamos acordar los detalles", dijo en una entrevista con la cadena Fox News.

© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia Rusia redujo su arsenal nuclear en más del 85% en el marco del START

El presidente ruso expresó la esperanza de que Moscú y Washington "lleguen a una solución aceptable para las dos partes en el tema de la estabilidad estratégica, que incluye el Tratado INF", sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Medio y Más Corto.

Moscú y Washington suscribieron en 2010 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), vigente hasta 2021, en sustitución de dos acuerdos anteriores firmados en 1991 y 2002.

En vigor desde 2011, el documento obliga a ambos países a reducir sus vectores de lanzamiento desplegados a 700 unidades y sus ojivas nucleares hasta 1.550 unidades.

El 5 de febrero de 2018 venció el plazo en el que los dos países debían alcanzar las cifras recogidas en el pacto.

Corea del Norte

Rusia está dispuesta a ayudar para dar garantías de seguridad a Corea del Norte para conseguir plena desnuclearización de la península coreana, declaró Vladímir Putin.

"Lograr una plena desnuclearización de la península de Corea requiere garantías internacionales, y Rusia está dispuesta a contribuir en ello si resulta necesario", dijo en una entrevista con la cadena Fox News.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Todos los detalles de la primera cumbre oficial de Trump y Putin (vídeo)

El pasado 12 de junio Singapur acogió una cumbre histórica entre los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un.

La reunión culminó con la firma de un documento conjunto en el que ambas partes confirmaron su voluntad de establecer nuevas relaciones bilaterales.

Kim reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que Trump prometió garantías de seguridad a Pyongyang.

Más tarde EEUU y Corea de Norte acordaron crear grupos de trabajo que controlarán la marcha de la desnuclearización.

La supuesta injerencia rusa

El caso sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses forma parte de la batalla política interna de EEUU, declaró el presidente.

"Esto no me interesa ya que se trata de juegos políticos internos de EEUU, y no hay que hacer relaciones ruso-estadounidenses rehenes de esta batalla política interna", comentó Putin las nuevas acusaciones en el marco de la investigación de la presunta influencia rusa en los procesos electorales de Estados Unidos.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Bolton: Putin aseguró que no hubo injerencia rusa en las elecciones de EEUU

El presidente ruso indicó que "la democracia estadounidense no debe sentirse orgullosa de emplear estos métodos sucios en la competencia política".

Reiteró que "Rusia jamás intervino en los asuntos internos de EEUU".

La oficina del consejero especial Robert Mueller, quien investiga la supuesta colusión entre la campaña del actual presidente de EEUU y Rusia, imputó el viernes a 12 agentes de inteligencia militar rusa por haber realizado en 2016 un ciberataque contra el Comité Nacional del Partido Demócrata y la campaña electoral de la candidata demócrata Hillary Clinton.

El fiscal general adjunto estadounidense, Rod Rosenstein, reconoció por su parte que los supuestos ciberataques no tuvieron impacto en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Trump afirma que Putin y él se beneficiarán si se logra construir una buena relación

Desde 2016, en Estados Unidos se investiga la supuesta injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales.

En particular, las pesquisas buscan comprobar la hipótesis de que el presidente Donald Trump tuviera contactos secretos con el Kremlin durante la campaña electoral, y que Moscú influyera de alguna manera en los resultados de los comicios.

Sin embargo, tras casi dos años de investigación, no se presentó ni una sola prueba irrefutable que comprobara dichas acusaciones.