La presentadora 'más sexi' de China, en contra de los estereotipos sobre Rusia

"En China se ha formado un cierto estereotipo que dice que los rusos son una nación belicosa y como resultado [durante el Mundial] pueden surgir problemas vinculados con la seguridad. Además, se cree que los rusos sienten dificultades a la hora de comunicarse con los extranjeros. Cuando llegué aquí entendí cuán lejos de la realidad están nuestras percepciones sobre Rusia", aseveró Mimgming.

© Sputnik / Ilya Pitalev El Mundial de Rusia, visto a través de la mirada de un periodista indio

Según la presentadora, los rusos que la rodean diariamente son muy amables, amistosos y buenos y aparte de eso tienen un buen sentido de humor. La periodista destacó que los rusos la impresionaron por su trato cuidadoso y a propósito de ello recordó una anécdota que le pasó en Moscú.

"Estaba regresando de una tienda y no pensé que habían cortado la circulación de peatones por la Plaza Roja. Me dirigí a un policía para saber el camino y no lo logré. Entonces ya había perdido casi toda la esperanza cuando momentos después una mujer se acercó hacia mí y al verme triste me explicó cómo podría llegar al lugar que necesitaba y me acompañó", recalcó la interlocutora de Sputnik.

Además, la presentadora habló sobre el fútbol ruso que, según la periodista, se vive con pasión.

"Sí, en el estadio los rusos dan rienda suelta a sus emociones ya que los éxitos alcanzados por la selección del país anfitrión fueron realmente impresionantes: recuerden el partido contra Arabia Saudí que Rusia ganó 5-0", afirmó Mimgming.

De acuerdo con la presentadora, muchos hinchas chinos no visitaron Rusia porque desconocían la situación real del país euroasiático respecto a la organización del campeonato.

"Lo más importante es que los hinchas y turistas empezarán a venir a Rusia para pasarlo bien aquí. Es una gran oportunidad para el país. Por ejemplo, yo nunca antes había estado en Rusia y no sabía nada de este país y solo ahora descubrí que es bueno estar aquí", enfatizó.

Además, Mimgming comentó el interés que los espectadores de todo el mundo habían mostrado hacia su persona y el hecho de que la declararan la presentadora 'más sexi' de China.

"Supongo que todos me prestan tanta atención porque soy relativamente joven. (…) La otra causa radica en el hecho de que soy una de las pocas mujeres presentadoras que trabajan en el Mundial de Rusia, todos los demás son hombres. En estas circunstancias destaco sobre los demás y atraigo mucha atención", concluyó.