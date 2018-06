¡Dile no a los precios altos! Si todavía no tienes billetes para viajar por Rusia, aquí está la solución barata y simple

Si eres hincha y has llegado a Rusia para apoyar a tu equipo pero no puedes seguirlo ya que los precios del transporte son extremadamente caros, o no hay plazas, puedes usar la página web BlaBlaCar. Este sitio no solo te ayudará a encontrar un auto a un precio bastante barato, sino también una buena compañía para el viaje.

© Foto: BlaBlaCar (captura de pantalla) Las opciones de viajes en la página web BlaBlaCar

Por ejemplo, en BlaBlaCar los precios para un viaje entre Moscú hasta la ciudad rusa de Kazán para el 29 de junio varían entre 1.000 y 1.600 rublos (entre 15 y 25 dólares). En comparación, el billete de avión más barato que cubre la ruta entre estas dos ciudades cuesta más de 25.000 rublos (más de 396 dólares) en la famosa página de viajes Skyscanner. ¿Buena diferencia no?

© Foto: Scyscanner (captura de pantalla) Las opciones en la página de viajes Skyscanner

Aunque el sitio cuenta con versiones en distintos idiomas, muchas opciones con las ofertas de coches aparecen solo en la versión rusa de la página. Por eso, para encontrar la opción más adecuada para ti, necesitas preguntarle a un ruso en la recepción de tu hotel o a un amigo que entienda la lengua para que te ayude a navegar por la página y contactar con los viajeros.

También: Autoridades multan a hoteles de Moscú por subir precios para el Mundial de fútbol

¡Ojo! Hay que prestar especial atención a los comentarios que dejan los propietarios de los autos porque algunos de ellos no permiten fumar ni beber alcohol en la cabina durante el viaje. Esperamos que esta información te sirva de ayuda para ahorrar dinero durante tus vacaciones en Rusia y disfrutar al máximo del Mundial.