Hasta Móstik disfruta del Mundial y le desea buena suerte a Cristiano Ronaldo (fotos)

Según 'informó' el propio gato en su cuenta de Instagram, él no pierde la esperanza de visitar algunos de los estadios del campeonato, pese a que no se permite la entrada de animales.

Asimismo, Móstik compartió en su página una foto en la que 'sostiene' en sus patas un pasaporte de hincha.

"¡Me voy de vacaciones! ¡Vaya sorpresa por parte de Mijálich [su mejor amigo]!", comentó el peludo inspector.

Mostik compartió sus expectativas al llegar a su primera parada, la ciudad de Sochi, donde España y Portugal celebraron su primer encuentro.

"¡En Sochi! Mis empleados construyeron las instalaciones olímpicas de esta ciudad (…) Si me encuentro con Cristiano Ronaldo, le daré un autógrafo para la suerte", señaló el felino.

Móstik reveló que este es su primer viaje.

"A mí no solo me interesan los partidos, sino también la organización y la atmósfera del evento. Tengo previsto conocer a gente nueva y nuevos lugares", afirmó. Asimismo, prometió compartir todos los detalles del viaje a través de su cuenta de Instagram, aunque no reveló cuáles serán los otros destinos.

El gatito 'publicó' también una foto en la que luce un bigote improvisado, usado en el país euroasiático en honor del entrenador de la selección rusa, Stanislav Cherchésov, y como talismán de la suerte para el combinado nacional en el torneo.