Futbolistas rusos destacan el apoyo del pueblo durante el partido inaugural del Mundial

La selección rusa venció a Arabia Saudí por 5-0 en el encuentro inaugural.

"Sentimos que todo el país estaba con nosotros, todos empatizaban con nosotros pero lo más importante es que hayamos podido darles una alegría a nuestros seguidores mostrando un buen fútbol", dijo Dziuba que regaló a Rusia el tercer gol.

El futbolista añadió que a pesar del buen resultado su equipo no se hace ilusiones puesto que le toca a jugar con selecciones muy fuertes.

"Damos solo un paso, tenemos que salir del grupo", señaló.

En cuanto a los gestos intercambiados con el entrenador, Stanislav Cherchésov, el futbolista comentó: "me sentí sentado sobre un polvorín y me puse nervioso: dadme una oportunidad, y cuando marqué el gol demostré que tenía que estar aquí. Me respondió en plan 'vale, lo entiendo'".

Según Dziuba, el resultado del partido es "demasiado grande".

"Todo salió bien pero es un sueño jugar en el Campeonato Mundial. Antes del partido nos decíamos que es una gran historia para todos nosotros, que tenemos suerte de llegar hasta aquí", compartió, "lo más importante ahora es estar a la altura, me alegro mucho que hayamos logrado dar ese placer a nuestro país".